捷運萬大線 台北段隧道貫通

捷運萬大線第一期工程整體進度已達七十四．八％。 （記者叢昌瑾攝）

2024/07/05 05:30

第一期進度達74.8％ 中正紀念堂站到土城預計2028年通車

〔記者甘孟霖／台北報導〕捷運萬大線第一期工程，目前台北市區段潛盾隧道已經全部貫通，整體進度達七十四．八％，預計二○二七年底完工、二○二八年通車，將增添萬華、永和、中和、土城地區的交通量能，分散其他相連捷運路線間尖峰時段的轉乘旅次，可發揮整體運輸效益。台北市長蔣萬安表示，萬大線通車後將串聯中正、萬華區建設、公有資源等活絡西區，使舊城區的風華再現。

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共9座地下車站、18條潛盾隧道

萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長九．五公里，共九座地下車站、一座機廠及十八條潛盾隧道，台北市區段共計十條（含過河段）潛盾隧道已全部貫通。捷運工程局第二區工程處處長劉安德昨於貫通典禮中指出，新北段最後的隧道也將於今年底前貫通。

工程常遇障礙物 蔣︰最艱難一段

蔣萬安表示，這一段是相關捷運路線最艱難的一段，開發過程常碰上突發狀況，或遇到不在預期中的障礙物等，必須暫停施工，透過相關工法調整新的技術才能不斷前進，最後一段隧道貫通，對萬大線整體工程是非常重要的里程碑。

市府活化西區的重要項目「中正萬華復興計畫」，就是以萬大線為引擎，未來完工通車後，可以串聯地區的重大建設、公有資源等，並結合周邊各項開發案，讓舊城區風華再現。

捷運局指出，中正區是國家財經重鎮所在，還有獨樹一格的南海學園文化區；萬華區則是在繁華都市中依舊保持質樸，是傳統生活文化最豐富的地區，這些特質皆融入在站體設計中，以展現各車站的區位特色。

北市串聯中正、萬華 活絡舊城區

捷運局二工處表示，萬大線沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，除第一期工程外，萬大線第二期工程是未來十年台北都會區最大的工程之一，樹林新莊區高架段CQ八九○區段標工程與土城區地下段CQ八八○A區段標已陸續開工，土城區高架段CQ八八○B區段標工程正積極辦理招標中。

捷運萬大線廈安站（LG03）目前正興建中。（記者叢昌瑾攝）

捷運萬大線第一期台北段隧道昨舉行貫通典禮，市長蔣萬安（右六）出席。 （記者叢昌瑾攝）

捷運萬大線第一期路線圖

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