為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

捷運萬大線 台北段隧道貫通

捷運萬大線第一期工程整體進度已達七十四．八％。 （記者叢昌瑾攝）

捷運萬大線第一期工程整體進度已達七十四．八％。 （記者叢昌瑾攝）

2024/07/05 05:30

第一期進度達74.8％ 中正紀念堂站到土城預計2028年通車

〔記者甘孟霖／台北報導〕捷運萬大線第一期工程，目前台北市區段潛盾隧道已經全部貫通，整體進度達七十四．八％，預計二○二七年底完工、二○二八年通車，將增添萬華、永和、中和、土城地區的交通量能，分散其他相連捷運路線間尖峰時段的轉乘旅次，可發揮整體運輸效益。台北市長蔣萬安表示，萬大線通車後將串聯中正、萬華區建設、公有資源等活絡西區，使舊城區的風華再現。

共9座地下車站、18條潛盾隧道

萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長九．五公里，共九座地下車站、一座機廠及十八條潛盾隧道，台北市區段共計十條（含過河段）潛盾隧道已全部貫通。捷運工程局第二區工程處處長劉安德昨於貫通典禮中指出，新北段最後的隧道也將於今年底前貫通。

工程常遇障礙物 蔣︰最艱難一段

蔣萬安表示，這一段是相關捷運路線最艱難的一段，開發過程常碰上突發狀況，或遇到不在預期中的障礙物等，必須暫停施工，透過相關工法調整新的技術才能不斷前進，最後一段隧道貫通，對萬大線整體工程是非常重要的里程碑。

市府活化西區的重要項目「中正萬華復興計畫」，就是以萬大線為引擎，未來完工通車後，可以串聯地區的重大建設、公有資源等，並結合周邊各項開發案，讓舊城區風華再現。

捷運局指出，中正區是國家財經重鎮所在，還有獨樹一格的南海學園文化區；萬華區則是在繁華都市中依舊保持質樸，是傳統生活文化最豐富的地區，這些特質皆融入在站體設計中，以展現各車站的區位特色。

北市串聯中正、萬華 活絡舊城區

捷運局二工處表示，萬大線沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，除第一期工程外，萬大線第二期工程是未來十年台北都會區最大的工程之一，樹林新莊區高架段CQ八九○區段標工程與土城區地下段CQ八八○A區段標已陸續開工，土城區高架段CQ八八○B區段標工程正積極辦理招標中。

捷運萬大線廈安站（LG03）目前正興建中。（記者叢昌瑾攝）

捷運萬大線廈安站（LG03）目前正興建中。（記者叢昌瑾攝）

捷運萬大線第一期台北段隧道昨舉行貫通典禮，市長蔣萬安（右六）出席。 （記者叢昌瑾攝）

捷運萬大線第一期台北段隧道昨舉行貫通典禮，市長蔣萬安（右六）出席。 （記者叢昌瑾攝）

捷運萬大線第一期路線圖

捷運萬大線第一期路線圖

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播