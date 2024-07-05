《嘉義》眼科醫師陳英毅辦攝影展 結合創作詩文

眼科醫師陳英毅舉辦「寰宇遊蹤—陳英毅詩文攝影展」。（記者林宜樟攝）

2024/07/05 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕七十一歲眼科醫師陳英毅喜愛旅遊及攝影，三十年來在世界各地用攝影之眼記錄風景及人文，五年前學習詩文創作，透過絕句、律詩表達作品意涵；最近陳英毅在家鄉嘉義縣梅嶺美術館舉辦「寰宇遊蹤—陳英毅詩文攝影展」，精選九十餘幅攝影作品，搭配詩文創作，明天上午舉行開幕茶會，展期至七月十四日。

陳英毅在台中市從事眼科醫師多年，利用閒暇時間到各國旅遊攝影，曾任台中市攝影學會理事長，多次在台中、嘉義展出作品。

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陳英毅走遍數十個國家，觀察敏銳，運用獨特的視野及角度，捕捉印度灑紅節民俗、非洲草原母獅狩獵蹬羚、美國大峽谷、希臘神殿等作品，其中搭乘熱氣球拍攝肯亞馬賽馬拉國家公園的景色，孤樹矗立在旭日草原，有如油畫，讓人驚豔。

陳英毅說，五年前開始擔任朴子高明寺董事長，因參加梅嶺美術文教基金會成果發表會，認識樸雅吟社詩人黃哲永及黃哲永的妻子邱素綢，開啟對詩文的興趣，拜師學習詩文創作，將心有所感的畫面以詩句呈現。

陳英毅的詩句搭配照片，如非洲長頸鹿求歡交配畫面，詩文「荒郊壁上觀，長頸鹿求歡，愉悅雌雄配，傳宗此肇端」；家鄉縣定古蹟朴子水道頭的黃昏落日，詩文「橫行鼠疫不勝憂，媽典興修水道頭，古蹟徽標遊子憶，思鄉情意永長留」，書寫朴子鄉親的共同回憶及水道頭的由來、歷史。

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