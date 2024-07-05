《嘉義》嘉市史前遺址考古 先人疑嚼檳榔

嘉義市區鐵路高架化計畫開挖發現「台斗坑疑似遺址」，出土先人遺骸不是「仰伸直肢葬」，而是「俯身葬」。（嘉市文化局提供）

2024/07/05 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕交通部鐵道局辦理嘉義市區鐵路高架化計畫，二○二一年在嘉北車站往南、鐵軌西側發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊挖掘調查，遺址年代距今約二五○○至二七○○年前，開挖發現十三處人骨，其中五具先人遺骸出土；研究發現，骨骸不是「仰伸直肢葬」而是「俯身葬」，且有一具人骨的左下顎門犬齒上半有染偏紅棕色現象，疑為咀嚼檳榔留下的痕跡，一窺史前文化面貌。

嘉北車站附近 出土遺骸「俯身葬」

市府文化局表示，鐵路高架化二十四處橋墩基礎施作位置涉及台斗坑疑似遺址區域的考古工作已完成，因工程需求，需在橋墩旁設置排水溝、洗車台、集水井等設施，去年底經文資審議，排水溝設置區域需考古挖掘，預估明年十二月完成，成果報告最快二○二六年出爐。

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鐵道局表示，施工前都會先進行考古遺址內涵調查，與考古團隊言古文化公司互相配合，可依考古狀況調整工區施作順序及時程，鐵路高架化工程均依進度進行。

發現犬齒上半 有染偏紅棕色現象

市府文化局說，已出土的五具骨骸由史前文化博物館南科考古館協助完成研究調查，分別為三十五歲男性、疑似成年的男性、二十多歲女性、疑似成年女性以及二十多歲無法判定性別的骨骸。

考古團隊發現，十三處墓葬中除一具為南北向，其餘都是東西向「俯身葬」；早期台南地區大湖文化的烏山頭期及更晚期金屬器時代的台中地區番仔園文化清水中社遺址也有俯身葬，有南北向也有東西向。

言古文化公司負責人、人類學博士顏廷伃表示，民間對「俯身葬」有大多為奴隸的推論，然而以考古資料難以證實，史前墓葬形式多受文化制約、政治與宗教影響，僅能了解俯身葬為該區域的特殊族群文化。

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