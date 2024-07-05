《新北》模範公務員 王忠賢整治「黑龍江」

新北市府表揚模範公務員，水利局雨水下水道工程科長王忠賢獲肯定。（記者黃子暘攝）

2024/07/05 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府昨天舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，共有五十三人獲獎。其中獲得模範公務員的水利局雨水下水道工程科長王忠賢推動「看不見的建設」，協助改善積、淹水地點，並整治名列新北「黑龍江」的湳仔溝與鴨母港溝。

王忠賢表示，過去在台北市服務推動「彩虹橋」建設，他常告訴兒子，「這座橋是爸爸做的」；如今在新北市投入雨水下水道工程，減少積、淹水地點，他也推動湳仔溝、鴨母港溝、瓦瑤溝整治工程，見到環境與生態變好，民眾願意親水，成就感十足。

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湳仔溝、鴨母港溝曾因嚴重污染，名列新北市「黑龍江」，回想工程推動困難，王忠賢說，環境一開始臭到連工人都做不下去，有賴同仁漏夜調查發臭成因，透過固化污泥、家庭廢水截流等手段，使工程順利進行。

蔡柏坤推動智慧停車

獲得模範公務員的交通局停車管理科長蔡柏坤表示，擔任公務員十六年期間，推動智慧停車管理，包括車牌辨識無票卡進出系統、全自動繳費機與多元繳費系統等功能，並向中央爭取前瞻預算，興建全智慧停車場。

蔡柏坤與交通局員工合作排除工程困境，共完成十二案全智慧停車場建置；蔡柏坤提到，受到疫情影響，導致營建工程面臨原物料大漲、缺工缺料等困境，他與同仁不斷檢討標案、工法，持續爭取預算支援，努力解決營建困境。

新北市府表揚模範公務員，交通局停車管理科長蔡柏坤（右）獲肯定。（人事處提供）

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