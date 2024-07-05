北市隧道貫通 捷運萬大線1期進度近75％

捷運萬大線第一期路線圖

2024/07/05 05:30

連結萬華、永和、中和、土城 2028年通車

〔記者甘孟霖／台北報導〕捷運萬大線第一期工程在台北市區段的潛盾隧道已全部貫通，工程進度達七十四．八％，預計二○二七年底完工、二○二八年通車，將連結萬華、永和、中和及土城地區交通，分散其他捷運路線尖峰時段的轉運旅次。

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中正紀念堂站至土城金城機廠

台北市捷運工程局第二區工程處處長劉安德表示，萬大線第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長九．五公里，共設九座地下車站、一座機廠及十八條潛盾隧道，其中台北市區段共十條潛盾隧道已全部貫通，新北段最後的隧道預計今年底前貫通。

新北段最後隧道 年底前貫通

台北市長蔣萬安表示，這是捷運路線最艱難的一段，開發過程常遭遇突發狀況，或碰到不在預期中的障礙物等，必須暫停施工，透過工法調整新的技術，才能不斷前進，最後一段隧道貫通，對萬大線工程是重要里程碑。

蔣萬安說，市府活化西區的重要項目「中正萬華復興計畫」，就是以萬大線為引擎，未來完工通車後，可以串聯地區的重大建設、公有資源等，並結合周邊各項開發案，讓舊城區風華再現。

捷運局二工處表示，萬大線沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，除第一期工程外，第二期工程是未來十年台北都會區最大的工程之一，樹林區高架段CQ八九○區段標工程與土城區地下段CQ八八○A區段標已陸續開工，土城區高架段CQ八八○B區段標正積極辦理招標。

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