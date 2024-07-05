8農會攜手超商 商品直送1200據點

麻豆區農會總幹事孫慈敏展示麻豆農會新商品，消費者也可在農會生鮮超市買到全國農漁產品。（記者楊金城攝）

2024/07/05 05:30

〔記者楊金城／麻豆報導〕農業部為拓展基層農會農特產品銷售，幫農會、農民創造商機，透過OK便利商店的「物流店到店」服務，推動「上網下單，定點取貨」，台南市有八家農會加入OK物流店到店平台上線營運。

透過「物流店到店」服務

包括農業部農糧署副署長姚志旺、農會輔導司副司長陳怡任、OK便利商店總經理魏國志、台南市農會總幹事吳嘉仁、麻豆區農會總幹事孫慈敏、官田區農會總幹事林定億、下營區農會縱幹事陳乃源、新市區農會總幹事李美樺、西港區農會總幹事程淑如、學甲區農會總幹事李曉軍、佳里區農會總幹事楊豐賓，昨天在麻豆農會生鮮超市為八家農會、OK物流店到店上線開幕，預祝利市大發，柳營區、鹽水區農會去年就已加入。

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陳怡任說，全國農、漁會三四二家，目前有一五五家加入OK店到店平台，另八十七家洽談簽約，全國農漁會已七成加入。

消費者上網、實體店面選購全國農漁產品，就能在OK便利商店、農漁會門市全國一二○○多家據點取貨，不用再費心找物流配送。

姚志旺指出，農漁會的產品廣受消費者喜愛，透過新銷售通路，希望拓展農漁會、農漁民的市場帶來更多商機。

運費比市價低3至4成

這次跨業合作提供線上訂購、物流配送、門市服務，孫慈敏說，不僅確保「尚青、尚俗、尚安全」的農產商品送至消費者手上，並減少運輸損耗，提升農產品的市場競爭力和品牌形象。

魏國志表示，農漁會和OK物流店到店的合作，支持地方農業的永續發展。OK物流店到店的運費比一般市價低三成至四成。

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