花蓮萬榮馬遠部落 布農石板屋重建完工

馬遠部落青年及族人一起在舊部落興建石板家屋。（花蓮縣文化局提供）

2024/07/05 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從南投祖居地東遷花蓮，萬榮鄉馬遠村的布農族丹社群族人獲得花蓮縣文化局經費支持，在富源蝴蝶谷前Tastalan舊部落遺址，把傳統石板家屋重新蓋起來，六月底完工，昨在部落舉辦成果說明會。

打造文化傳承基地 發展觀光

石板家屋的地點在富源蝴蝶谷入口附近，是清朝關門古道東端出口，舊社命名Tastalan，有等待與迎接的意涵，過去獵人打到獵物後下山，與迎接的族人在此相見。

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文化局文資科表示，從二○一七年起，先是在玉山國家公園內拉庫拉庫溪流域的布農族佳心舊部落重建石板家屋、解說步道，第二期計畫從二○二一年開始，拓展至卓溪鄉清水溪、太平溪及萬榮鄉馬蘭鉤溪等布農族傳統領域，促成在Tastalan重建家屋的契機。

為了找回自己的根源，馬遠村布農族人在Tastalan舊社蓋傳統家屋，從舊社勘查選址、部落說明會、比對日治時期歷史文獻、比對舊社家屋及疊石牆的建築工法形制等，也遠赴南投祖居地開採石板材料，並向林保署申請租用林班地、取得建築許可，歷經複雜的行政申請程序，終於如願在六月底蓋好家屋。

部落在傳統家屋落實後，將由馬遠部落社區管理維護，希望打造為布農族丹社群的文化傳承基地，社區協會表示，希望未來持續辦理民族教育、生態旅遊、文化深度導覽，透過經費補助族人返回南投丹大社尋根，鞏固族人和祖居地的聯繫，後續會持續進行布農族的文化復振和保護。

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