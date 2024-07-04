白沙屯媽轉贈醫療車 助若瑟醫院

苗栗通霄拱天宮將醫療車捐給雲林虎尾若瑟醫院，愛心不分宗教，照顧雲林鄉親。 （記者李文德攝）

2024/07/04 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕敬奉主神為媽祖的苗栗縣通霄白沙屯拱天宮昨將企業捐贈價值兩百萬元醫療巡迴車，捐給雲林虎尾天主教若瑟醫院。院方表示，首次由東方聖母廟宇將醫療車捐贈給西方聖母醫院，不分宗教攜手為醫療努力；拱天宮主委洪文華也說，「萬教一心」，只要為了民眾福祉好，都該一起做。

根據雲林縣衛生局資料統計，縣內每月洗腎人數有五百六十六人，因人口高齡化，洗腎專車需求增加，若瑟醫院血液透析室護理長蕭秀佳表示，目前院內每月坐輪椅洗腎患者有七百卅二人次，而年長病人在血液透析後身體較虛弱得坐輪椅，基於安全考量會選擇院方專車接送，觀察今年坐輪椅洗腎患者數增加一至二成，因此交通車需求增。

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捐車典禮昨天在若瑟醫院舉行，包括若瑟醫院院長李聰明、拱天宮主委洪文華、喆全股份有限公司董事長吳國慶、虎尾福安宮重建委員會主委王明崑等人參與。

李聰明表示，「愛心不分宗教」，東方媽祖和西方瑪利亞都為了雲林鄉親而集結，感謝廟方無私捐贈。 洪文華說，這台巡迴車是吳國慶捐贈，經王明崑牽線至若瑟醫院，是廟方第一次將醫療車捐給天主教醫院，「萬教一心」都為醫療而努力。

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