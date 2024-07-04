桃園路外停車場充電車位 年底將破千

市府積極推動公有路外停車場設電動車充電車位，希望年底破千，圖為府前停車場充電車位。 （記者謝武雄攝）

2024/07/04 05:30

目前428格 市府規劃以BOT新增建置598格

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部去年九月公告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，要求公有路外停車場充電停車位須達二％以上，目前桃園市公有路外停車場停車位約一萬九三○○格，充電車位僅四二八格，市府規劃以BOT（興建、營運、移轉）方式，年底前新增建置五九八格充電車位，達到破千目標，對車主充電收費費率每度電九到十二元不等。

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充電收費 每度9到12元不等

交通局停車管理科長巫秀堅昨天表示，路外停車位充電車位收費是以現行台電的「度」來計算，台電供電每度要五元，衡量裝設、拉線路的成本，規定慢充車位收費每度不超過九元，快充車位則是十二元，未來停車場電動車充電收費，必須報交通局核定。

車位分慢充、快充、超快充

巫秀堅說，BOT案權利金底價一九○○萬元，得標廠商在今年底前必須完成充電車位建置，包含慢充七kW（瓩）車位四百格、快充廿五至六十kW車位一一二格、超快充一二○kW車位八十六格，明年起可收費經營八年。

巫秀堅以特斯拉MODEL3為例指出，其電池容量為六十kWh（度），就是要充六十度電才能充飽，目前慢充約需八．五小時，適合月租車下班回家充電，使用超快充只要半小時，假設快充功率為卅瓩則要兩小時，但超快充、快充設備不僅建置成本高，也會影響額定容量，因此慢充與快充（含超快充）要求比率約為二比一。

巫秀堅說，桃園市小客車數量約八十八萬輛，電動車占六一○○輛，因應二○五○淨零排放目標，預期二○三○年電動小客車市售占比將達卅％，是未來趨勢，以特斯拉MODEL3公告資料，充飽電可跑六○八公里，以汽油每公升十公里計算，約需六十公升，以每公升油價卅元計算，約需一千八百元，但採慢充最貴不超過五四○元，僅汽油車三成費用，快充七二○元則是四成。

巫秀堅提及，全市現有一七四處公有路外停車場，停車格約一萬九三○○格、充電車位四二八格，約占全市公有路外停車格二．二％，約電動車登記數七％，預計年底在全市設置一○二六格充電車位，屆時充電車位約占五．三％，達到電動車登記數十七％。

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