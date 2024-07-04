花蓮文旦柚農損救助 每公頃8萬

今年二、三月花蓮南區降雨不足，玉里、光復、瑞穗、卓溪四鄉鎮文旦柚出現著果率不良情形。（花縣府提供）

2024/07/04 05:30

降雨不足 著果率不良

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年二、三月花蓮南區降雨不足，玉里、光復、瑞穗、卓溪四鄉鎮文旦柚出現著果率不良情形，花蓮縣府向農業部爭取，農業部公告現金救助每公頃八萬元，即日起至十二日受理申請。

即起至12日受理申請

縣府農業處長陳淑雯表示，玉里、光復、瑞穗、卓溪等四鄉鎮受損「文旦柚」農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件到土地所在地公所辦理，救助對象應符合農業天然災害救助辦法第五條規定的農民，亦即實際從事農作生產的自然人。

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損失未達20％不救助

陳淑雯說，申報項目損失率達二十％以上者，依該救助項目的救助額度予以救助，未達二十％者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。申請作業在例假日照常受理，受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日，農友到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

受三月份降雨量不足影響，旱象導致瑞穗鄉、玉里鎮等地文旦果實著果狀況不佳，四月經公所、農友通報，勘災小組到現場勘查。農業處指出，評估瑞穗鄉被害面積約一百六十六公頃、損害程度卅五％，玉里鎮被害面積廿五公頃、損害程度廿五％，均已達現金救助啟動標準。

農業處提醒農友，如有發現農作物受天然災害影響生長異常，務必主動向當地公所通報，以加快確認受災情形；另外也已指示公所對於天然災害的受災田區，動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，維護申請天然災害救助的權益。

根據統計，花蓮縣文旦柚栽培總面積八百九十公頃，僅次於台南一千公頃，種植面積約佔全國總面積四分之一，產量約一萬六千公噸，二○二二年中國海關總署突以檢疫有害蟲等問題，宣布暫停台灣包含文旦柚的柑橘類水果等農產品輸往中國，今年有望恢復。

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