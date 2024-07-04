老舊公寓加裝電梯 新北最高補助340萬元

新北市府提供老舊公寓增設電梯補助，圖為樹林完工案。（記者賴筱桐攝）

2024/07/04 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著高齡化社會來臨，許多老舊公寓沒有電梯，長者出入不便，形成「老人困老宅」的窘境。新北市政府今年加碼提供公寓增設電梯經費補助，從原本每案最高三二○萬元提高到三四○萬元，今年截至目前為止，已有三案完工、二案施工中。

今年3案完工 2案施工中

都市更新處處長林炳勲表示，市府推動老舊建築物整建維護，提供增設電梯、立面修繕及耐震補強經費補助，其中公寓只要取得增設電梯建築許可，且獲建物所有權人百分之百同意，或經由區分所有權人會議決議，即可申請增設電梯補助，每案最高補助三四○萬元。

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據統計，自市長侯友宜二○一八年上任以來，電梯補助申請廿案、施工中三案、完工十二案，平均一年僅申請三到四件，遭外界質疑成效不彰。

都更處副處長李擇仁說，由於危老都更案申請門檻較低，小面積基地也適用，許多人認為既然要花費時間整合住戶意見，不如走都更重建，造成增設電梯申請案量較少，市府提供多元都更方案，也有整建維護補助，民眾可依照需求選擇。

今年完工三案分別位於樹林、板橋及新莊，其中板橋案的張先生居住現址四十多年，因鄰居申請整建維護輔導諮詢，市府派駐專業團隊至現場勘查說明，張先生自覺年齡漸長，也有搭乘電梯需求，去年初積極整合鄰居意見，完成申請增設電梯的建築執照、申請補助及施工程序，獲得三二○萬元補助，降低住戶負擔。

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