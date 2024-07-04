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高中職身心調適假8月上路 青協籲配套要完善

教育部預告高中職「身心調適假」將於8月起上路。（資料照，記者楊綿傑攝）

教育部預告高中職「身心調適假」將於8月起上路。（資料照，記者楊綿傑攝）

2024/07/04 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部本月一日預告高中職「身心調適假」將於八月起上路，每學期可以請三天，盼藉此協助學生覺察其心理狀況並得到適時處理。青年團體肯定修法，但呼籲配套措施更完善避免上路後產生爭議。

大專校院陸續推出「心理假」，教育部本週也上網預告「高級中等學校學生學習評量辦法」部分條文修正草案，在第廿四條學生請假假別中加入「身心調適假」，請假規定由學校定之。

高中職「身心調適假」今年三月就已有四十二校進行試辦，一個學期可以請最多三天，每次請假必須以「半天」或「一日」為單位。 請假時必須取得家長或實際照顧者同意證明；高中職定期學業成績評量及補考期間，都不適用；該假不算事假，不適用扣考規定。

台灣青年民主協會理事長張育萌對此肯定，但認為需要有相應的配套措施，如台北大學在學生請心理假之時，系統會寄出「關懷信件」，信件裡會有諮詢專線、紓壓方法，也會有學校諮商的預約網址等。

教育部國教署組長葉信村表示，「身心調適假」後續將視高級中等學校辦理情形，再邀集專家學者、相關代表及各地方政府等，研議於國中及國小推行之可行性。

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