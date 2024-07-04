三貂嶺火車站無路可走 交部擬建跨河橋梁通行

三貂嶺火車站下火車後無公路可抵達，當地居民長年跨越鐵路回家。（記者李孟儒攝）

2024/07/04 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三貂嶺火車站下火車後無公路可抵達，步行鐵路橋（屬「維修便道」）會挨罰，當地居民長年跨越鐵路回家。立委提案修鐵路法放寬民眾和救災車輛進鐵路路線，但交通部反對，指將興建跨河橋梁解決通行問題。

網紅走便道挨罰1萬引議論

網紅Tony先前在三貂嶺火車站，步行經過鐵路橋便道，因侵入鐵路路線，違反鐵路法第五十七條，挨罰一萬元，引發各界討論。

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立委廖先翔提出「鐵路法第五十七條修正草案」，認為鐵路路線、橋梁設置與地方民眾及救災通行，應因地制宜，解除第二項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」限制；若鐵路設置導致既成道路無法通行，主管機關應滿足跨越鐵路路線之救災通行需求。

不過，交通部不建議修正。政務次長伍勝園說，鐵路運輸量大速快，為排除外物入侵，確保安全，才有第五十七條規定。

公共運輸及監理司司長林福山表示，三貂嶺站居民聯外道路問題，新北市政府上月二十七日已邀各單位研商，將興建跨河橋梁供民眾通行，交通部正研議短期過渡方案，原則上將由台鐵於三爪子鐵路橋梁上游側代辦拓寬工程，讓民眾和機車有通行空間，未來預計交由新北市府管養。

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