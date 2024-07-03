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疥瘡群聚感染 嘉縣幼兒園挨批警覺差

同仁國小附設幼兒園爆發疥瘡群聚感染，校園大清消。（同仁國小提供）

同仁國小附設幼兒園爆發疥瘡群聚感染，校園大清消。（同仁國小提供）

2024/07/03 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉同仁國小附設幼兒園爆發疥瘡群聚感染！五月底截至本週累計七例，因疥瘡非法定傳染病，校方六月廿二日發現疥瘡有擴散趨勢，廿四日宣布停課，因暑假開始，本週未上課，多數病童已痊癒，未再新增個案，預計七月十五正常開辦暑期延長照顧服務。

5月底至本週累計7例

家長投訴說，五月底有學童感染疥瘡，學校未隔離防治，直到六月下旬感染人數增加才停課，抨擊警覺性不足；也有家長說，疥蟲會鑽入人體皮膚，導致全身癢，幼童無法控制抓癢、癢到哭，且一人感染可能全家得病，質疑校方處理方式消極。

校長林曜輝說，五月廿七日發現第一例，就請家長帶回孩子在家療養至康復才返校上課；六月十三、廿一至廿二日陸續發生病例，廿四日決定停課，停課後又通報兩例。學校獲知疥瘡個案，即全園大清消（見圖，同仁國小提供），桌椅、窗簾、教具等曝曬消毒，均依規定通報縣府教育處、衛生局處置。

校方依規定通報、清消

教育處說，校方有依規定通報、清消，不過疥瘡潛伏期長，還要考量部分家長托育需求，導致學校難掌握判斷停課時機。

衛生局表示，疥瘡是傳染力強的皮膚疾病，會起疹子、奇癢無比，人與人親密接觸易傳染；接獲校方通報後，防疫人員前往個案家戶個別指導環境清消、就醫治療用藥等，目前社區傳染情形未擴大。

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