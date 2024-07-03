草嶺巡迴醫療啟動 每月看診1天

2024/07/03 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑鄉草嶺村位處山區，因距離遠、交通不便，影響民眾就醫，經多年努力，巡迴醫療昨天啟動。衛生局長曾春美表示，草嶺巡迴醫療由台大醫院雲林分院負責，每月一天有內科、兒科醫師上山看診。

雲林醫療資源不足且城鄉不均，曾春美說，雲林有十三鄉為健保署公告西醫醫療資源不足地區，分別為古坑、二崙、東勢、水林、崙背、褒忠、四湖、口湖、大埤、莿桐、元長、林內及台西，為提升偏鄉地區民眾就醫便利性，衛生局媒合醫院、診所前往辦理巡迴醫療。不過，古坑草嶺村從斗六市前往距離約四十公里，開車單程就要四、五十分鐘，加上健保署規定巡迴醫療要由診所承接，衛生局與雲林縣醫師公會努力媒合，多年來都沒有診所有意願。

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曾春美指出，由於草嶺觀光旅客增加，經縣府爭取健保署今年將草嶺列為緊急醫療資源不足地區改善計畫補助施行地區之一，二月成立「假日急診醫療站」，由縣內六大醫院在假日輪流上山，提供廿四小時急診服務，衛生局以此為契機提出彈性調整偏鄉地區巡迴醫療承作單位，健保署終於在五月同意草嶺巡迴醫療開放診所及醫院共同承作，草嶺巡迴醫療由台大醫院雲林分院負責。

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