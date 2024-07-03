國一后里至大雅拓寬 國發會拍板

國發會通過「國道一號后里至大雅路段拓寬建設計畫」，圖為大雅路段。（記者歐素美攝）

2024/07/03 05:30

〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕國家發展委員會昨通過「國道一號后里至大雅路段拓寬建設計畫」，規劃將國道一號后里至大雅系統交流道區間，由單向三車道拓寬為四車道，增加國道主線容量，預期可有效改善國道一號台中區段交通瓶頸，並分擔國一銜接台七十四線系統交流道車流，預計二○三二年完工。

經費逾168億 單向變4車道

國道一號后里到大雅路段交通壅塞，地方長期爭取拓寬，國發會昨終於通過「國道一號后里至大雅路段拓寬建設計畫」。

請繼續往下閱讀...

交通部高速公路局指出，這次拓寬計畫包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善，增設神岡方向南入匝道、后里地磅站局部改建及動線調整，既有跨越橋雅潭路橋、舊社路橋、三線路橋，因橋梁跨距不足進行改建等。

高公局表示，國道一號后里到大雅路段拓寬，總建設經費約一六八．八一億元，其中用地取得及拆遷補償費十．六二億元，由國道公路建設管理基金全額支應，等建設計畫報奉核定同意後，會儘速展開工程設計等後續作業。

另外，內政部國土署為提升全國道路品質，辦理「都市道路養護整建系統計畫」，民進黨立委何欣純昨邀國土署總工程司游源順到大里會勘，針對仁德等九個里亟需改善的新光路等十三個路段，總長逾四五○○公尺，爭取中央補助五成經費；游源順允諾將全力協助，大里區公所表示將全力配合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法