全人裕文非營利幼兒園 8/1開園

2024/06/26 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為減輕家庭撫育幼兒的負擔，讓家長安心就業，南市推動設立非營利及公立幼兒園，提供平價優質及便利性的教保服務環境。「全人裕文非營利幼兒園」，耗資一．六八億元興建，已經完工驗收，預計八月一日開園，為家長提供貼心多元的育兒服務。

六月廿七、廿八日報名

「全人裕文非營利幼兒園」位於東區平實重劃區新黃金地段，占地近一八○○坪的文教用地。

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新建工程由裕文國小辦理，最近完工驗收，委由台灣全人發展福利學會營運，甫於上週獲准立案，將於六月廿七、廿八日報名，七月三日抽籤，七月三、四日報到。

七月三日抽籤 三、四日報到

幼兒園校園以「清水模」建築形式，呈現簡約有機風格，戶外場域充滿大自然景緻並結合綜合性、地景式及共融式遊戲場等情境空間，滿足幼兒發展潛能與想像創造面向。

市長黃偉哲昨日前往視察時表示，市府近年來積極推動幼兒教育，致力打造優質的幼兒學習環境。

黃偉哲也表示，「全人裕文非營利幼兒園」新建工程耗資約一、六八億元，完工後，將招收二歲至五歲的幼兒，共計十三班，其中二歲班有三班，八月一日起開園，提供幼生自由跑跳遊戲與學習，為東區家長提供貼心多元的育兒服務。

教育局表示，南市一一三學年度共有九所幼兒園將落成啟用，包含三所專設幼兒園、五所公立幼兒園，對於學齡前幼兒的照顧及教育將更周全。

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