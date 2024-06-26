市府攜手業者 旅客訂房服務系統上線

消費者透過「台南市旅客訂房服務系統」LINE APP記名登錄、訂房、結帳，也能查詢台南景點及美食等資訊。（記者王姝琇攝）

2024/06/26 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕觀旅局與業者攜手推出全國首創「台南市旅客訂房服務系統」，即日起正式上線。系統從使用者角度出發，確保旅客入住台南合法旅宿，同時讓消費者與旅宿業者解除訂房契約時，均能依行政院發布之個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項規定辦理。

已60家合法旅宿業者加入

南市旅宿是六都中家數最多的城市，可滿足不同旅客需求與預算，目前共有八八七家業者、一萬五七三八間房。為維護消費者權利、減少相關消費糾紛，市府與旅宿業者攜手，透過LINE APP平台打造「台南市旅客訂房服務系統」提供海內外訂房服務，總計六十家業者加入且持續擴展中。

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觀旅局長林國華表示，消費者若藉由國外平台網站訂房，無法判別是否為合法旅宿，影響住宿安全及權利，且國外訂房網站設計可讓消費者於前一日免費取消訂房，並不符合行政院發布之個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項規定，造成旅宿業者的巨大損失、消費糾紛不斷。

林國華說，「台南市旅客訂房服務系統」是全國縣市政府首創，強調合法登記的旅宿業者才能使用該平台，並從使用者角度為出發，同時保障消費者與旅宿業者的權益，目前共有六十家業者加入，消費者透過LINE記名登錄、訂房、結帳，也能查詢台南景點及美食等資訊；業者則可自行建立基本資料、上架房型及訂單查看等功能。

依政院發布定型化契約 減少糾紛

市長黃偉哲指出，台南是觀光大城，有熱情好客市民、豐富的歷史文化，以及獨特的街區風貌，吸引大量國內外遊客前來探索；為提升南市的旅宿業訂房服務品質，減少消費糾紛，觀光旅遊局推動的訂房服務系統更能提升旅宿業服務品質，保障旅客安全及權益。

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