管樂藝術季來了 33場展演上陣

今年度的台南管樂藝術季登場，市府文化局邀請各地民眾一起來聆賞。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/26 05:30

來自不同縣市或國家31團隊 每週六、日演出到8月底

〔記者吳俊鋒／新化報導〕暑假將至，深受大小朋友喜愛的台南管樂藝術季又來了，到八月底的每週六、日，都有安排精彩的演出，今年共卅一組優質團隊接力登場，市府文化局廣邀各地鄉親聆賞，在盛夏時節，與美妙的旋律共舞。

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市府昨天在活動主場地的新化演藝廳熱鬧造勢，向各界宣告暑假到了，系列好戲即將登台，透過多元的表現形式，讓民眾盡情感受管樂魅力。文化局副局長林韋旭表示，今年管樂季入選團隊分別來自台南、台中、台東、台北、新北、新竹、高雄、嘉義，以及南投，還有香港等不同國家或縣市，將會演出卅三場次，精彩可期。

為演出團隊安排導覽大目降文化園區

林韋旭指出，活動以「管樂開麥拉」為主題，要讓民眾隨著團隊一起探索曾經在影視中出現、耳熟能詳的經典旋律；今年也安排到新光三越新天地西門廣場進行表演。分為「台南校園樂潮」與「國際響樂之旅」等兩大主題活動，以及開幕音樂會、閉幕音樂劇。

林韋旭說，以扎根、推廣工作為主的 「台南校園樂潮」正在進行中，而七、八月則是「國際響樂之旅」，各地優秀團隊將帶來不同選曲與風格的表演，歡迎民眾參加，聆賞藝術，也順遊新化。

市長黃偉哲提到，除精彩的音樂會外，今年也為遠道而來的團隊安排「導覽大目降文化園區」活動，演出之餘，也邀請他們參與在地采風，深度感受新化風情之美。

30日邀多位指揮名家以經典曲目揭幕

本月卅日規劃管樂季開幕音樂會暨管樂團廿週年音樂會，以「傳承」為主題，邀請遠近馳名的重量級與新生代指揮家郭聯昌、黃耀德、呂守仁、吳正哲、林耿賢、鄭人豪等跨刀，挑選曲目。以指揮家們的經典曲目進行精彩演出，也象徵著管樂世代的傳承精神，為今年台南管樂藝術季揭開序幕。

八月卅一日的閉幕音樂劇為「童話裡的電影派對」，文化局邀請謎思星球劇團與台南市管樂團攜手，將音樂、親子戲劇等元素結合，進行演出。

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