雞蛋批發價明起每斤降2元 促減產

物價節節攀升，蛋價卻下跌，萊爾富6月26日至7月23日挑戰超商現售茶葉蛋最低價格，單顆只要9元（原單顆售價13元)。 （萊爾富提供）

2024/06/26 05:30

〔記者楊媛婷、楊雅民／台北報導〕天氣炎熱、雞蛋買氣持續不振，北市蛋商公會昨表示產地價即起從每台斤廿七．五元調降為廿五．五元，批發價週四跟進，從每台斤卅七元調降為卅五元，降價是希望產地減產。反應蛋價下跌，萊爾富今天起至七月二十三日，單顆只要九元（原單顆售價十三元）。

萊爾富茶葉蛋每顆降至9元

依農業部彙整大運輸等資料顯示，國內雞蛋日產量約十二．一五萬箱（每箱二百顆），高於國人日需求量的十二萬箱。北市蛋商公會常務理事劉威志表示，雖連續調降蛋價但買氣仍差，公會討論後決定降價，是近三年新低點，也是四月下旬以來的第六度調降。

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劉威志表示，連續好幾波降價後雞蛋買氣未見提升，這波降價主要是希望產地減產。他也坦言，目前產地價蛋農可能會賠錢，但暑假將屆，營養午餐暫停供應、是雞蛋傳統淡季，因此先降價因應。

萊爾富數位行銷處協理施邦樑表示，根據內部數據，去年萊爾富茶葉蛋全年銷售數量近二千萬顆，平均每家店月賣出逾千顆，顯示超商茶葉蛋與消費者日常需求關係緊密，萊爾富決定反映市場物價成本，回饋給消費者。

另指定盒裝蛋，六月二十六日起享單盒均一價八十五元（原價九十五元）；萊爾富也滿足每日吃蛋一族，門市「來送禮」祭出茶葉蛋限時優惠十顆八十八元，換算下來單顆只要八．八元。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，原先規劃雞蛋部分加工，但因加工後銷售壓力仍然不小、先暫停，目前會鼓勵產業淘汰寡產母雞約一百八十萬隻，每隻農業部補助十元，養雞協會再另行提供五元服務費，預計時程從七月一日開始。

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