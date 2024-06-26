新冠下月中達高峰 流感也在燒

疾管署副署長曾淑慧表示，今年小於1歲新冠併發症累計33例。（記者林惠琴攝）

2024/06/26 05:30

台大醫院啟動控床機制因應

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕雙病毒狂燒！疾病管制署昨公布上週本土新冠併發症新增八一七例，較前一週上升三成，且已連五週升溫，預估七月中旬進入高峰；流感也正處流行期，這也是時隔七年再現「夏季流感」，高峰期仍待觀察，不排除與新冠重疊；台大醫院已啟動「控床」機制因應。

新冠上週40死 2嬰重症沒打過疫苗

上週新增八一七例本土新冠併發症、四十例新冠死亡，其中兩例重症為南部一歲左右男嬰。疾管署防疫醫師林詠青表示，兩人都未打新冠疫苗，高燒卅九或四十度，並有呼吸喘及費力等症狀，其中一例已好轉出院，另一例併發肺炎及腦炎，至今住院一週，仍在加護病房治療中。

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疾管署副署長曾淑慧表示，今年新冠併發症小於一歲累計卅三例、一至六歲卅九例，占整體○．三％、○．四％，數據與過去差不多。近四週變異株仍以JN.1為大宗，但「KP病毒」系列的KP.2占比上升，在本土與境外移入各占十八％及廿五％，KP.3也占八％及十四％。

曾淑慧指出，新冠疫情上升但增幅趨緩，預計七月中後進入高峰上下震盪約一、二個月後下降，但不排除九月開學又有一波，這些變異株具免疫逃脫特性，傳播力較佳，但未增加疾病嚴重度，快篩、藥物、疫苗仍有效。

疾管署已與全台二千五百家醫療院所合作免費發放三百萬劑快篩，抗病毒藥物莫納皮拉韋尚有八千多人份，再採購二萬人份七月四日抵台，其餘瑞德西韋還有十萬多劑、倍拉維廿三萬多人份，疫苗也都足夠。

類流感門診 上週升６％

曾淑慧說，上週類流感門急診達九．五萬人次，較前一週上升六％，新增七十七例流感重症、十例流感死亡，實際高峰期待觀察，公費疫苗剩不到一萬劑，民眾可多利用。

因應疫情，台大醫院內科部感染科主任陳宜君指出，院方已啟動統一調度負壓隔離病房，將平時由各科別自行運用的病床收回統一管理，讓住院病人適當隔離和治療。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，目前對新冠病人感染管控措施與流感相同，如需住院就地隔離，盡量集中治療，重症則送加護病房，非必要不會住進負壓病房。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，國內急診每週平均約二．三萬人次，最近一週較前一週略增約二百人次，急重症治療不受影響，會密切監控。

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