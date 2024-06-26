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Q1交通事故死亡 新竹市3項目表現最糟

消基會昨舉辦交通論壇，交通部政務次長陳彥伯坦言降低行人死亡數表現不理想，會加速努力。 （記者蔡昀容攝）

消基會昨舉辦交通論壇，交通部政務次長陳彥伯坦言降低行人死亡數表現不理想，會加速努力。 （記者蔡昀容攝）

2024/06/26 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容／台北報導〕行人在道路上的安全狀況仍惡化，今年第一季有一一九名行人死亡，較去年同期高十六人，交通部政務次長陳彥伯昨坦言不理想，會加速努力。而第一季交通事故卅日內死亡人數、「行人死亡增加最多縣市」等三項目，新竹市表現最糟糕。

總體行人死亡比去年多16人

陳彥伯昨天出席消費者文教基金會交通論壇，他表示，第一季交通事故死亡七七二人，和以往相比減少三十九人，降低四．八％，但未達降幅五％目標，其中「行人死亡」數還比去年同期多，並不理想。

除從工程、法規面著手，交通部也增加資訊揭露頻率，未來每月初由部長李孟諺召開道安記者會，公布中央及各縣市道安數據與道路改善施工進度，次長則以週為單位公布道安資訊。剛更新網站資訊的「道安總動員」也會公開道安數據和改善進度，並開放民眾通報道路缺失。

網站中的道安儀表板顯示，今年第一季統計交通事故三十日內死亡人數，「行人死亡增加最多縣市」、「行人每十萬人死亡最多縣市」、「整體死亡增加最多縣市」三項目，新竹市表現最糟，死亡人數都上升；而「整體每十萬人死亡最多縣市」以屏東縣最嚴重。

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