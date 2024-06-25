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《借鏡日本》花蓮天災多 議員籲設防災專責單位

日本熊本市政策局危機管理防災部參事村上榮治（左二）與花蓮縣議員魏嘉賢（右三）交換設立防災專責機構的經驗。（魏嘉賢提供）

日本熊本市政策局危機管理防災部參事村上榮治（左二）與花蓮縣議員魏嘉賢（右三）交換設立防災專責機構的經驗。（魏嘉賢提供）

2024/06/25 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕借鏡日本熊本防災經驗，花蓮縣議員魏嘉賢呼籲參考熊本市「危機管理防災部」，對多颱風、多地震的花蓮，成立專責機構刻不容緩，防災精神和機制應該逐步建置。

花蓮市姐妹市日本熊本市，日前政策局綜合政策部與危機管理部訪問花蓮，帶來熊本市長大西一史親筆慰問信，談及同為地震及颱風所苦的相同經驗，將提供諮詢服務，協助花蓮建立專責機制。

魏嘉賢說，花蓮市與熊本市都經歷重大地震災害，兩個城市在災後重建和防災經驗上有許多可以互相交流、學習並扶持前進的地方，希望兩地能加強彼此聯繫與合作。

這次○四○三花蓮強震發生後的數小時內，花蓮市公所以過去積累的經驗，與慈濟等非政府組織迅速合作，在收容所配備帳篷、淋浴、便攜廁所和生活必需品，並提供按摩服務、兒童玩具、手機充電和Wi-Fi等設施，高效的災害應對措施，讓熊本訪問團留下深刻印象。

魏嘉賢指出，受到熊本市的啟發，呼籲花蓮縣政府常設獨立的防災專責單位，以提升災害應變能力並減少災害風險。

魏嘉賢認為，熊本市政策局「危機管理防災部」可供花蓮借鏡日本從中央政府到地方政府，都透過設立防災專責單位，在災害預防、危機管理、災害應變及重建等方面建構系統性的應對機制，值得臺灣和花蓮深入學習和參考。

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