雲林垃圾清運量增加 7成未分類

雲林縣一般垃圾清運量每日近370公噸，環保局發現未落實分類比例增加。（記者李文德攝）

2024/06/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣一天一般垃圾清運量近三百七十公噸，相較於疫情前成長一成五。雲林縣環保局分析是因民眾分類習慣鬆懈有關，三月起進行隨車破袋稽查，縣內近七成家戶未妥善分類，以紙容器、廚餘、塑膠容器位居前三名，環保局將先進行勸導，若再違規將依廢棄物清理法處一千兩百元至六千元罰鍰，盼民眾落實分類，一同達成三年將縣內囤積垃圾完全去化的目標。

紙容器未分類佔38％ 最多

雲林縣環保局長張喬維說，因疫情影響，外帶、外送餐飲增多，民眾用餐完後未妥善將便當盒及飲料杯分類，此習慣延伸至疫情趨緩後，經隨機破袋稽查共一千四百八十一袋，發現含有資源回收物及廚餘的垃圾共有一○一七袋，近七成家戶未落實垃圾分類。其中紙容器佔三成八最多，第二是廚餘佔兩成八，第三名塑膠類有一成四，經清潔人員當場勸說，同路線再次實行破袋稽查，含有資源回收物及廚餘的垃圾已降至二到三成。

請繼續往下閱讀...

廚餘垃圾已降至3成

張喬維表示，回收物大多未清洗就丟棄，更有鐵鋁罐及玻璃容器也藏在一般垃圾，可能造成清潔人員傷害，初步採取柔性勸導，對於多次未改正的家戶，將處以一千兩百元以上至六千元以下罰鍰，並可連續處罰，隨機破袋稽查工作將會持續進行。

張喬維說，目前雲林縣暫置垃圾共十五萬公噸，預定三年去化，希望民眾落實分類、減量，早日共同達成目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法