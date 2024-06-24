花蓮2天連2起火警 燒毀9屋

2024/06/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中山路一間寵物店廿二日發生火警，由於是老舊木造平房，火勢猛烈，延燒五棟平房，昨天上午再度傳出復燃；中午公正街一間小吃店也起火延燒三間房屋，兩天共燒毀九間房子，讓消防人員疲於奔命。

公正街的老牌小吃店昨中午發生火警，逃出的廚師說，準備餐點時，開瓦斯點火就起火，他立即拿起滅火器，但火勢很大，於是往頂樓跑，被消防員救下。由於現場隔間非防火材質，擺放許多免洗餐具等易燃物，加上風勢助長，火勢擴散速度快，向旁邊及後方民宅延燒，濃煙在五公里外清晰可見，有二人因輕微嗆傷送醫。

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消防局獲報後出動五十多名警、義消前往灌救，現場房屋為磚造，加上木造鐵皮等，緊鄰老舊住宅區，火勢往後方及左右區域燃燒，消防員用水線阻隔，但火勢猛烈，直到下午四點多才撲滅，一共延燒四戶，詳細起火原因有待調查。

廿二日起火的寵物店，老闆第一時間與消防員救出廿五隻寵物，其中一隻不幸往生，老闆昨重回現場，懷疑是外面的台電線路起火。

消防局將調查建築物燒毀程度、物品燒失情形及火流方向，可能起火原因包含電氣、遺留火種（菸蒂或蚊香等），需要進一步鑑定。

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