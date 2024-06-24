八卦山牌樓 彰縣府：地標不宜拆

彰化市中山路二段與東民街口的八卦山牌樓，雖具歷史與文化價值，但因長期被認為影響交通，拆廢再被討論。（記者張聰秋攝）

2024/06/24 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中山路二段與東民街口的八卦山牌樓，雖具歷史與文化價值，但長期被認為影響交通，交通部公路局與學者專家日前會勘，有專家建議拆除，只是走過一甲子歲月的牌樓，是八卦山風景區的入口意象，也是彰化市地標，今年才花費四三五萬元修繕恢復亮麗門面，縣府以拆除茲事體大為由，認為應保留，不宜拆除。

將調整標線、號誌 減少交通事故

根據交通部道安資訊查詢網公布數據，自二○一九年以來，彰化市中山路二段、孔門路、東民街口連續五年位居彰化縣十大肇事路口之首，每年車禍件數從廿八件到四十一件不等，受傷人數三十六人到四十八人不等。今年一至三月車禍件數達十三件，造成一死十六傷，為全縣之首。

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為此，公路局彰化工務段日前偕同相關單位及多位學者專家現勘，有學者指出，八卦山牌樓跨越僅有兩線道的東民街，兩側立柱造成路幅縮小，影響車輛分流與順暢，易形成視線死角，增加碰撞風險，建議拆除牌樓。

文化局長張雀芬表示，八卦山牌樓由民間和黑松股份有限公司資助建設，是許多人的共同記憶，具有時代變遷和歷史文化意義，列冊管理並受到保護，不宜拆除。

經過討論，初步決議縮小中山路二段與東民街路口範圍，重新劃設道路標誌標線與改變號誌秒數。東民街設機車右轉專用道，避免右轉機車行駛混合車道；縣議會大門前中山路二段僅能右轉，禁止左轉。

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