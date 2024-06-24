興大南投分部衝綠電 盼成零碳校園

日月潭受惠近期連番大雨，蓄水率飆破98％幾乎滿庫，潭區「溢流井」再現「神秘黑洞」景觀。（民眾提供）

2024/06/24 05:30

規劃太陽能、生質能源及微電網建置 拚發電量達200萬瓦

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕設在中興新村的國立中興大學南投分部，朝零碳校園目標努力，已在多棟建物設置太陽能板發電，目前規劃每小時發電量為八百瓩（KW），未來還將加入生質能源發電，大力爭取台電公司微電網建置補助，盼提升到二百萬瓦（W），南投分部用電即能自給自足。

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分部用電 將能自給自足

國立中興大學在中興新村設南投分部，其中循環經濟研究學院已開課，而該校正在趕工整修國發會移撥的三個廳舍，盼九月能讓數據與人工智慧、能源與材料、法律專業等三個研究學院開課，而校方也正在大力爭取南投分部設置微電網，以光電、生質能源等綠電供應南投分部所需的電源，成為零碳校園。

興大總務長蔡崗廷指出，該校南投分部掛牌一年多來，已陸續建置太陽能板，進行太陽能發電，以位在中興新村圓環附近的綜合大樓設置的太陽能板為例，每小時光電發電量可達四九九瓩，而目前在不違反文化景觀規範的前提下，會持續增加太陽能板設置，規劃可達每小時八百瓩的發電量。

除太陽能光電之外，中興新村有很多枯枝枯葉，學校也將發展生質能源發電，南投分部目標在兩年內達到每小時發電量二百萬瓦，而今年爭取台電公司的大學節能及電力韌性推動建置計畫補助，用以設置微電網，電力可自給自足。目前第一階段入選，第二階段將與清大、彰師大競逐獲補助的名額。

日月潭再現「神秘黑洞」

除興大南投部之外，日月潭水力發電近期也因連日下雨補足水庫的儲水，水位一度飆上七四八．二五公尺，蓄水率高達九八．五六％，水庫「溢流井」再現「神秘黑洞」景觀，管理日月潭水庫的台電說，水庫接近滿水位的情況，為讓每一滴水都能充分發電，會避免水位過高從溢流井排出，另農民也可安心，因二期稻作用水可望供應無虞。

國立中興大學南投分部的綜合大樓頂樓，建設滿滿的太陽能板，校方指每小時發電量可達四九九瓩。（中興大學提供）

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