「生態勇者」進大甲溪電廠 蝴蝶園相伴

台中國際花毯節「生態勇者」由台電大甲溪電廠申請典藏。（記者張軒哲攝）

2024/06/23 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕去年台中國際花毯節展後主花毯「漂浮花都」就地拆除，但頗受好評的「生態勇者」由台電大甲溪電廠申請典藏。台電今年甫闢建一處生態蝴蝶園區，引來四種紫斑蝶翩翩飛舞，「生態勇者」成為園區地標，遊客在蝴蝶園喝咖啡吃冰消暑，成為中橫公路打卡新景點。

大甲溪河畔常有五彩斑斕的蝴蝶飛舞，「生態勇者」是以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計，由於白冷圳是引大甲溪水灌溉新社台地，去年台中國際花毯節展出期間，大甲溪電廠認為「生態勇者」與近年復育生態與推廣環境教育相符，旋即向市府申請典藏。

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大甲溪電廠副廠長王義燾表示，去年底將「生態勇者」運至白冷冰棒後方，著手規劃蝴蝶生態園區，邀白冷國小師生親手栽植馬纓丹等花草，吸引紫斑蝶群聚，目前園區較常見到小紫斑蝶、端紫斑蝶、斯氏紫斑蝶與圓翅紫斑蝶四種蝴蝶，日前大爆發時期，可見約三百隻紫斑蝶漫天飛舞。

由於蝴蝶園區地處白冷冰棒後方，加上未特別設置指標引導，少有遊客到訪。今年規劃完成後，成為中橫私房景點，適合親子參觀，可近距離欣賞蝴蝶，坐在咖啡雅座喝飲料吃冰，與「生態勇者」合影，寓教於樂。

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