《反濫權宣講》中共一步步介入 王義川憂癱瘓政府

民進黨政策委員會執行長王義川（右）批，中共在覆議案通過後，將全面介入台灣內政。（記者黃旭磊攝）

2024/06/23 05:30

台中2場活動近百人聲援 今綠議員接棒在均安宮、醒修宮開講

〔記者黃旭磊／台中報導〕國會擴權法案覆議廿一日在立法院闖關失敗後，青鳥回鄉遍地開花，民進黨台中市議員張家銨在東海商圈舉辦「反濫權護民主宣講」活動，立委何欣純至西屯參加市議員林祈烽說明會，今天（週日）還有市議員江肇國到均安宮、陳雅惠及鄭功進到醒修宮宣講場次。

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民進黨政策委員會執行長王義川昨天到柯比意廣場宣講，吸引家長帶兩歲幼童、明道高中十八歲學生等近百人聲援，現場艷陽高照，由於立院以六十二對五十一票維持三讀決議，民眾群情激憤。

王義川說，中共從覆議案通過後要全面介入台灣內政，後續大法管、NCC人事審議不過，讓民進黨政府無法動彈，在二○二六年選舉被民眾怪罪施政不力，這才是中國最後陰謀。

青鳥回鄉 宣講活動中群情激憤

沙鹿區簡先生帶妻小參與宣講，簡先生說，自己育養兩歲及十歲幼童，現在國會秩序變得更亂，擴權改革為何不改改立委本身就好，還要改到人民權力，這不叫改革什麼叫做擴權？

前台中市政府青鳥總召十八歲的柳同學說，擔心台灣民主開始倒退嚕，國民、民眾黨濫用立法院多數權利，竟將完全沒有經過委員會逐條實質討論議案，強行送出表決。

民團批藍委 全力替救國團解套

台中市好民文化行動協會副理事長林芳如表示，救國團財產是國庫通黨庫結果，未料國民黨立委游顥提出為救國團解套。他表示，台中市國民黨部經不當黨產會認定，市值三億元房地產要歸還國家，所以堅決反對國民黨立委幫救國團解套。

何欣純說，國會擴權法案打破立院「委員會中心」主義，國民黨總召傅崐萁提散會動議，還沒討論就以人數多數通過散會，根本沒有充分討論。

張家銨強調，青鳥活動需長期抗戰，公民持續站出來讓立委知道，民眾對於捍衛民主立場是不會動搖，民代必須以民意為依歸。（相關新聞刊A3）

台中綠營舉辦「反濫權護民主宣講」。（記者黃旭磊攝）

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