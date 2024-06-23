台南國際芒果節大內起跑 6地接力行銷

台南國際芒果節熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/23 05:30

聯手上百家業者 推薦鮮果、多元創意料理 活動持續至7月13日

〔記者吳俊鋒／台南報導〕好吃的台南芒果進入產季，台南國際芒果節昨在大內走馬瀨農場揭幕，推出優質芒果展售與芒果創意料理、消暑芒果剉冰，展現台南芒果的魅力，農業部政務次長胡忠一誇讚台南芒果今年品質有史以來最好，向日本外賓推薦多多採買；六大產地芒果促銷活動接力登場，持續至七月中旬，炒熱買氣。

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台南市府聯手南市飯店、冰舖、農場、商圈、景點、烘焙坊、糕餅公會、手搖飲料等上百家業者，推出各種芒果商品，用芒果的香甜抓住消費者的味蕾，擴大銷路。

估今年產量6萬公噸 每公斤上看80元

胡忠一、台南市長黃偉哲、日本富士宮市長須藤秀忠等來賓，昨為台南國際芒果節揭幕，並廣邀各地民眾來趟夏季台南芒果之旅；走馬瀨主場活動有芒果展售會、芒果闖關遊戲持續至今天。

六大產區芒果節活動，今天南化「芒果歐伊細」在當地天后宮舉行，結合市集、表演，並有小朋友喜愛的親水氣墊遊戲設施，消暑一下。

六月廿九、卅日由「芒果故鄉」玉井芒果節接力在青果市場旁舉辦；卅日是大內芒果節、七月六日楠西芒果節、七月七日官田芒果節，左鎮芒果節壓軸在七月十三日舉行。

黃偉哲說，台南是國內最大的芒果生產地，無論鮮食，或製作芒果冰、芒果乾、芒果甜品都非常美味，值得推薦。

外貿協會洽海外買主 每年接單6千萬

農業局長李建裕指出，今年台南芒果產量預估為六萬公噸，比往年減少三成，但價格不錯，品質較好的愛文，每公斤可賣到八十元。

胡忠一指出，台灣改良種芒果收成量約十六萬七千公噸，產值高達八十一億元，而國內每兩顆芒果，就有一顆來自台南。胡忠一說，雖然中國禁止台灣芒果進口，但政府積極拓展外銷至日本、歐、美，反而讓台灣芒果賣得更遠。

中華民國對外貿易發展協會副秘書長周秀隆強調，持續與南市府合作辦理「台南熱帶水果國際採購日」，接洽海外買主，每年下單金額近一千八百五十萬美元。

台南國際芒果節熱鬧開幕，現場湧入許多民眾採購鮮果，買氣強強滾。（記者吳俊鋒攝）

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