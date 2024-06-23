基隆電動機車改網路登記 超額就抽籤

基隆市府宣布改採網路申請登記電動機車，民眾不必到區公所臨櫃申請。 （記者盧賢秀攝）

2024/06/23 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆電動機車之亂引起民怨，市長謝國樑出面道歉，決定改變申請方式。基隆市政府昨天宣布，避免民眾漏夜排隊，廿四日起暫停現場收件，並將申請額度順延至七月一日至七月五日開放民眾透過網路表單登記，各區的申請數量維持不變，超過申請數將採網路抽籤。

明起暫停現場收件

基隆電動機車二．○方案預計申請到六月廿八日截止，環保局在十二日突然宣布限額控管，除了安樂區每日卅人之外，其他六區每日廿人，廿八日截止後，未來新的方案就會要求汰舊換新，造成民眾排隊搶車，亂象連連。市長謝國樑廿一日向民眾道歉，表示將優化申請流程。

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市府昨公布，廿四日起暫停現場申請，七月一日起開放網路申請，從七月一日上午九點開放至七月五日下午五點卅分系統關閉，每日七個區公所申請總數仍維持一五○件。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，申請方式由區公所現場申請改由線上登記，待七月五日登記時間截止後，若整體申請量大於可發放額度，市府將安排電腦抽籤，在律師的見證下，由系統抽出中選人，並通知中選人完成後續申請作業。

呂謦煒說，為回應議會建議，市府將再推出新方案，將「汰舊燃油機車」恢復為申請必要條件，以有效控管機車數量，鼓勵公益、年齡廿歲到四十五歲等條件將保持不變，其他細節尚在研議中，相關網路登記路徑與做法近日公布。

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