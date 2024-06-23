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花蓮現代生活大廈震損 中央挹注4500萬補強

行政院長卓榮泰（右一）到現代生活大廈了解弱層補強案進度。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰（右一）到現代生活大廈了解弱層補強案進度。（記者花孟璟攝）

2024/06/23 05:30

卓揆視察 社區主委感謝中央提高弱層補強補助

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院長卓榮泰昨天到花蓮縣視察○四○三強震後的重建情形，前往被貼黃單的「現代生活」集合式住宅大廈關心，該大廈決定參加國震中心的弱層補強及都更方案，三棟樓共獲四千五百萬元補助款，補強工程最快在兩、三個月後發包，預計明年六月完工。

「現代生活」大廈在九二一地震的前一年興建，○四○三地震後被評估為黃單的危險建築，一樓的RC牆、磚牆受到剪力破壞，梁柱損壞及外牆剝落等，樓梯間牆甚至可從屋裡看到戶外。

社區主委李旭寧指出，現住戶共一三九戶，九成接受租金補貼等暫住方案，感謝中央提高弱層補強補助，大廈的三棟建物補助款共四千五百萬元，加上都更補助等相關經費、以及縣府提撥的九百萬元善款後，再加上社區基金，自付額度在可負擔的範圍內；他說，有國震中心協助把關、適時協助解決問題，震後二個多月的災後復建算是順利。

內政部：提供一站式整合服務

卓榮泰由內政部長劉世芳、國土署長吳欣修等人陪同視察，劉世芳說，重建辦公室在行政院東部聯合服務中心提供一站式的整合服務，包括耐震補強、重建補助及住宅補貼、危老重建等各項補助及輔導措施，已輔導四十二棟建築物獲得弱層補強補助，天王星大樓朝自主方式推動都市更新，內政部會協助家園重建工作如期如質完成。

花蓮重建辦公室指出，租金補貼截至六月廿日已撥款八二二戶、合計一千四百多萬元，有九十戶入住短期安置旅宿，在花蓮也舉行九場危老都更說明會，持續輔導災民完成重建。

花蓮市被貼黃單的現代生活大樓外牆磁磚剝落嚴重、梁柱損壞，將實施弱層補強。（記者花孟璟攝）

花蓮市被貼黃單的現代生活大樓外牆磁磚剝落嚴重、梁柱損壞，將實施弱層補強。（記者花孟璟攝）

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