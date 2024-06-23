竹縣垃圾爆量 環境部長彭啟明：問題嚴峻

彭啟明也參觀了新竹縣正在施工的新豐BOO焚化爐。（擷取自彭啟明臉書）

2024/06/23 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕環境部長彭啟明昨午無預警來到新竹縣視察垃圾掩埋場，直呼：「新竹縣的垃圾問題相當嚴峻！」；縣府簡報，竹東掩埋場暫置垃圾預計明年初去化完畢，而新豐竹北區域掩埋場準備下半年採覆蓋和焚化並行的方式，期在逐年去化的同時，能避免環境衛生問題。

彭：明年下半年垃圾會達最高峰

彭啟明隨後在臉書貼文表示，新竹縣無法處理的垃圾裸露的問題，預期在下半年會達最高峰。昨下午他和環境部環管署長顏旭明拜訪了竹東及新豐掩埋場，的確很壯觀！他說，新竹進步的太快，人口增加、消費力大增，但基礎建設趕不上，垃圾累積的壓力到目前可以說是到達爆表的地步，問題的確很嚴峻。

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環境部允保護上游飲用水源

彭啟明在聽取縣府團隊解說後表示，竹縣未來進行的計畫要有步驟，有信心在兩年內解決這問題。環境部也會協助地方，更加速完成裸露垃圾的問題，也要在上游保護飲用水源。

此外，彭啟明也參觀了正在施工的BOO焚化爐，他說，完工後，在垃圾處理量、燃燒效率及空氣污染物減量上都有顯著進步。但他也提醒，源頭減量才是大問題，看到新鮮的「生垃圾」分類的非常差，資源沒有好好再利用，每位市民也都有責任，如何一起減量，改變生活方式才是最重要的。

竹東掩埋場因位於頭前溪上游的水源水質保護區，環保團體質疑下雨時場區污水沖刷到頭前溪，「近六十萬人的飲用水遭受垃圾山的污染威脅」，目前正發起連署─我支持政府加大預算投入「重複使用」，強化「源頭減量」。

竹縣府環保局長蕭宏杰說，竹東掩埋場有抽取污水設施，不會直接排放，頭前溪也有全天候水質監測，並無異常。新竹縣全縣總暫置垃圾量逾廿四萬噸，其中，竹東掩埋場原暫置垃圾一萬八百噸垃圾，今年三月起送竹市代燒，現已去化為五千五百噸。

蕭宏杰轉述，環境部希望全國各地的暫置垃圾能在四年內去化。未來竹東萬一有暫置垃圾情況，建議採半室內空間，同時加強源頭分類。

至於新豐掩埋場逾廿一萬噸暫置垃圾，除新竹縣自建焚化廠下半年開始試車，加上竹苗等縣市代燒垃圾外，環保局已研擬下半年發包，進行露天垃圾覆蓋作業，以降低環境衛生的疑慮。

環境部長彭啟明昨午無預警來到新竹縣視察垃圾掩埋場。（擷取自彭啟明臉書）

環境部長彭啟明昨午無預警來到新竹縣視察垃圾掩埋場，直呼：「新竹縣的垃圾問題相當嚴峻！」（擷取自彭啟明臉書）

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