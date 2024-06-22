蕭美琴推薦 堂哥蕭文雄加入民進黨

副總統蕭美琴的堂哥蕭文雄，已確定遞補彰化縣議員，蕭文雄也承認已加入民進黨，推薦人就是堂妹蕭美琴。（資料照）

2024/06/22 05:30

〔記者劉曉欣、張聰秋／彰化報導〕副總統蕭美琴的堂哥蕭文雄，因為同選區彰化縣議員施嘉華當選無效遭解職，將由「落選頭」蕭文雄遞補。蕭文雄表示，他兩個多月前已加入民進黨，推薦人就是蕭美琴；對此，國民黨縣黨部強調，將會直接開除蕭文雄黨籍。

將遞補彰縣議員 表示無雙重黨籍問題

蕭文雄指出，今年初堂妹蕭美琴拿著民進黨入黨申請書給他，他在二、三個月前就已經加入民進黨。民進黨章規定加入民進黨，其它黨籍就自動消失，所以，他沒有雙重黨籍的問題。

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民進黨縣黨部主委楊富鈞表示，入黨程序是收到申請書並進行審查，審查通過就算入黨完成。蕭文雄確定已加入民進黨。國民黨縣黨部則強調，要加入其它政黨前，應該先自動退黨，如果沒有自動退黨，黨部一旦得知確認無誤，將直接開除黨籍。

縣議會本屆（第二十屆）政黨席次則是大洗牌，國民黨因為議長謝典林退出，改為無黨籍，還有洪本成、施嘉華先後被解職，席次減少三席，目前剩廿四席，失去過半席次優勢。 民進黨在蕭文雄入黨後增加至十七席，民眾黨則因陳重嘉退黨目前剩一席，無黨籍增加謝典林和陳重嘉，另外，第一選區無黨籍林茂明因賄選判刑被解職，同樣由無黨籍的吳韋達遞補，席次由九席成長為十一席。

第三選區縣議員席次六人，原本，國民黨四人、民進黨兩人，蕭文雄遞補就職後，席次綠藍各佔一半。

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