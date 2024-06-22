新式課桌椅汰換 宜縣國中小2026年完成

宜蘭縣府在冬山國小舉行新式課桌椅移撥啟用儀式，學生開心受邀坐上新桌椅學習。（記者王峻祺攝）

2024/06/22 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小課桌椅，使用年限最高十五年，因老舊不勘使用，縣府去年起編列預算逐年汰換，截至今年六月已更換四個年級，約一．三萬套新式木製課桌椅，昨在冬山國小舉行移撥啟用儀式，目標二○二六年完成全縣一百校課桌椅汰換。

宜蘭多數國中小現仍使用傳統木製課桌椅，距離上次全面汰換已是十五年前，縣府去年啟動汰換計畫，每年編列八百到一千萬元預算，分年級逐年汰換，預計四年內完成。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣國中小學生約三萬人，縣府採購新式課桌椅每套一千五百元，總預算約四千五百萬元，去年至今年六月已汰換一、二、七、八年級課桌椅，合計一．三萬套；明年要更換三、四及九年級，預算約一千二百萬元。

縣府教育處表示，新式木製課桌椅以人造林製成，符合環境永續精神，並分常規型號六種，適用身高一一○公分至一八○公分以上學生，另提供特殊型號，依各校呈報需求採購。

教育處指出，有先調查、徵詢各校意見，考量宜蘭氣候多雨及潮濕因素，可調式課桌椅較易生鏽，加上耐用性及零件更換不易等問題，最後選擇新式木製桌椅，舊的桌椅則會進行惜福再製後當學校備品或二手拍賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法