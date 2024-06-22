教師請病假留職停薪 新北教局︰視為在職

2024/06/22 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕全國代理暨代課教師產業工會指控，新北一名正式教師請病假留職停薪，申請延長病假後又在暑假前復職，導致代理教師被提前解僱、領不到薪水。新北市教育局昨表示，該案是教師請病假，與申請留職停薪假別不同，教師請假視為在職，學校會考量教師狀況及校務運作判斷是否同意，未違反法規。

暑假前復職 代理教師提前解僱

教育局表示，教師請假與留職停薪的假別不同；依「教育人員留職停薪辦法」，教師辦理留職停薪，依規須「以學期為單位」；教師申請提前復職，應有不可預期的緊急情事，認定如有疑義，學校可以組成諮詢小組討論。

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與申請留職停薪不同 未違規

教育局說，教師請假則視為在職，如果教師因病需治療或休養，得請病假，每學年准給廿八天，二天以上病假應檢具醫療機構診斷書；如患重病非短時間所能治癒，教師在依規定核給病假、事假及休假都請完後，得經學校核准延長病假，其延長期間自第一次申請延長病假首日起算，二年內合併計算不得超過一年，但銷假上班一年以上者，延長病假可重行起算。

教育局指出，教師依照需求請假，學校會考量教師狀況及校務運作決定，工會反映案件不存在「寒暑假復職爽領薪水」疑慮，也未違反法規，教育局將持續落實督導，要求所屬學校確實依相關規定辦理。

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