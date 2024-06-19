埔里「美人腿公主」選拔 九月復辦

高曼容（前左一）也常返鄉為埔里茭白筍宣傳。（資料照）

2024/06/19 05:30

冠軍30萬 獎金是歷屆最高 印度選美冠軍高曼容代言

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮農會舉辦的「美人腿公主」選拔，已成為地方特色產業活動，逢疫情停辦四年，將於今年九月恢復舉辦，冠軍有卅萬元獎金，農會特地邀請甫獲選美冠軍的「埔里女兒」高曼容為活動代言宣傳，高曼容於二○一三年獲「美人腿公主」選拔第三名，從此開啟十一年的選美之路，她特別感謝農會提供舞台，也鼓勵年輕女孩勇敢追夢。

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需滿16歲、未婚 8月30日前報名

埔里農會於二○○七年起連續十年舉辦「美人腿公主」選拔，因故停辦二年，二○一九年復辦，但隔年又因疫情停辦四年，將於今年九月復辦，九月廿一日活動開幕，廿二日舉行「美人腿公主」選拔初賽，廿九日決賽。

農會表示，今年活動主軸為「尋找『茭』點女神」，年滿十六歲、未婚、不限戶籍或國籍，願意協助行銷埔里茭白筍的女性都可報名，即日起至八月卅日受理網路報名，特地邀請曾參與美人腿公主選拔的台灣小姐高曼容協助宣傳，冠軍除了擔任美人腿公主宣傳大使，獎金卅萬元也是歷屆之最，二、三名獎金分別為十五萬、五萬元，入圍者也有五千元獎勵。

2013年獲第三名 高鼓勵女孩追夢

高曼容二○一三年獲「美人腿公主」選拔第三名，也開啟她的選美之路，最近在印度選美比賽獲得冠軍，她特別感謝農會提供舞台，讓她在選美之路獲益良多，希望透過選拔尋找並培養具潛力的選美新秀，也鼓勵年輕女孩勇敢追夢。

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