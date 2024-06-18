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彰化馬拉松嘉年華 還能搶「田中馬」

葉振彰花十年跑馬拉松，堅持第一百場要在家鄉彰化圓夢。（記者劉曉欣攝）

葉振彰花十年跑馬拉松，堅持第一百場要在家鄉彰化圓夢。（記者劉曉欣攝）

2024/06/18 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年秒殺的「台灣米倉田中馬拉松」，今年有三萬人報名，昨天公布幸運中籤者，中籤率大約只有三成三，令許多人大為扼腕。彰化縣政府表示，「田中馬」釋放最後三百個名額，只要報名彰化縣六場馬拉松賽事其中兩場，就有機會可以搶到最後參賽的機會。

縣府表示，「田中馬」為力挺「彰化縣馬拉松嘉年華」活動，今年首次特別保留三百個名額，其中，一百個是全馬，二百個半馬，並將在本月廿四日中午十二點啟動聯合報名，跑友必須同時報名兩場以上的馬拉松，才能搶到參加「田中馬」參賽資格。

縣長王惠美表示，今年「彰化縣馬拉松嘉年華」活動，串連縣內六場馬拉松賽事，分別為九月廿九日 同濟盃親子芭樂公益路跑、十月廿七日員林市獅子盃親子路跑、十一月三日二水千人健行水上漂、十一月十日的台灣米倉田中馬拉松、十一月十七日鹿港馬拉松、十一月廿四日伯立歐公益馬拉松。只要報名兩場以上，就有機會抽馬拉松嘉年華IP手機殼、掛繩組和後背包等好禮。

漢寶國小校長葉振彰 將在家鄉完成百馬

此外，彰化縣芳苑鄉漢寶國小校長葉振彰，從十年前挑戰馬拉松成功，原本去年就可實現完成「百馬」夢想，但他決定留在家鄉完成，已報「田中馬」與「鹿港馬」，作為第九十馬與第一百馬，同時也是送給自己五十五歲禮物。葉振彰表示，剛開始是為了跟學生一起練習跑，沒想到持續跑下去，才立志要完成「百馬」紀錄。

彰化縣馬拉松嘉年華活動啟動，最大賣點是「田中馬」釋出最後名額。（記者劉曉欣攝）

彰化縣馬拉松嘉年華活動啟動，最大賣點是「田中馬」釋出最後名額。（記者劉曉欣攝）

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