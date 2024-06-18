設計環保消波塊 台科大生獲雙獎

台科大學生蔣佳穎（右）與林劭宇（左）作品「Ecotrapod 消波新解方」獲得產學合作設計類「金點新秀年度最佳設計獎」及「金點新秀循環設計特別獎」雙料獎項。（台科大提供）

2024/06/18 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕消波塊也可以很永續！台科大學生團隊打造新型態消波塊，除了使用C-Slurry循環漿體及廢棄牡蠣殼為基底材料，還利用3D列印製作，大幅減少碳足跡及材料使用，同時透過生物多孔螺旋曲面的仿生設計，提供海洋生物棲息地，於今年金點新秀設計獎大放異彩，獲得產學合作設計類年度最佳設計獎及循環設計特別獎雙料獎項。

台科大學生蔣佳穎與林劭宇的畢製作品「Ecotrapod消波新解方」除了基底材料使用C-Slurry循環漿體及廢棄牡蠣殼，創作出能取代或減少水泥使用的新型消波產品，結構部分也使用生物多孔螺旋曲面的仿生設計，用最少的材料達到最高的結構強度，減少資源浪費，還可提供藻類附著、魚蝦貝類棲息，便於民眾在潮間帶觀察海洋生態。

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減少50％的材料碳足跡

團隊說明，新型消波塊比水泥製消波塊減少五十％的材料碳足跡，再透過精準省料的3D列印進行製作，可節省四十％以上的用料，甚至當產品不再需要使用時，還能粉碎後重新製成材料，達到百分百循環再利用。

團隊這項創意也已做出可以搭建魚塭的生態磚，並入圍德國iF學生設計獎。他們期望讓循環材料成為人與生態繁榮共存的橋梁，並在未來融入民眾生活中。

台科大學生團隊打造新型態消波塊。（台科大提供）

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