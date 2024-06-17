花蓮農產宅配運費 農糧署補助1千多萬

農業部通過補助花蓮農產「宅配運費」專案計畫，補助花蓮如西瓜等農產品運輸宅配費用。 （花蓮縣府提供）

2024/06/17 05:30

每件55元、縣府加碼5元合計60元 實支實付申請至年底

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三強震造成蘇花公路中斷，直到六月初才恢復大貨車通行，農產品運輸繞行南迴公路導致運輸成本大增，花蓮縣府農業處指出，農業部已通過補助花蓮農產「宅配運費」專案，農糧署將以一千多萬元補助花蓮農民宅配銷售每件五十五元，縣府另加碼五元，共六十元，預計補助二十萬件。

請繼續往下閱讀...

強震蘇花中斷 運輸繞行南迴公路

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，依照農友的需求，預估到今年底有五千箱的宅配量，採實支實付方式申請補助，其中運送冷藏蔬菜的受益最大，冷藏的運費要一七○元，補助六十元後可降到一一○元，對農友的幫助很大。

縣府農業處長陳淑雯說，在地震後爭取中央的宅配運費補助，原先只有西瓜宅配才有，縣府爭取擴大農特產品的品項，中央的宅配運費補助計畫經費近日核發下來，中央每件（五十五元）加上地方（五元）的運費補助六十元，申請期限到今年底，依照每個農會的宅配量來分配金額。

包含大西瓜、紅龍果等大宗作物

補助品項包含花蓮縣大宗作物，花蓮大西瓜、紅龍果、青梅、香蕉、鳳梨、芒果、米、蔬菜、茶、豆奶及咖啡等農產品。

陳淑雯表示，花蓮目前通往北部的交通仍受影響，透過補助宅配費用，希望增加農友的收入，也鼓勵外地人透過網路或電話訂購，支持辛苦的花蓮農民。

縣府指出，花蓮縣商圈組織及花蓮縣各級農會，帶領在地小農推出農特產品專區，昨在新北市新莊宏匯廣場舉辦「震後振興，花蓮依然美好！」花蓮特色伴手禮暨農特產品展售會，則以實際行動支持花蓮的產業走出震災困境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法