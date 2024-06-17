北市府︰與在地連結 處理溝通更直接

2024/06/17 05:30

〔記者江采蓁、何玉華／台北報導〕台北市面積約一公頃鄰里公園有三百多處，明年維管業務將從公園處回歸區公所管轄。民政局長陳永德表示，市府考量鄰里公園與在地連結深才會做此決定，新政策見仁見智，目前有規劃進行里長問卷調查。工務局長黃一平也表示，近年缺工嚴重，里辦與區公所接觸密切，處理速度和溝通更直接。

民政局︰規劃里長問卷調查

陳永德表示，柯市府任內八年將鄰里公園業務劃分到公園處，但鄰里公園具地區發展特色且可凝聚在地情感，市府整體評估考量才決定回歸區公所，里長有約座談中有不少里長反應，他擔任議員時在工務委員會也有其他議員提起，他坦言，政策見仁見智，當然有里長同意也有反對，目前規劃進行問卷調查。

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陳永德說明，雖約有逾三億預算及六十名人員將回歸民政局，但鄰里公園業務中較困難的部分及新闢公園的整建還是會由民政局委託公園處辦理；此外，民政局會再分配人力預算至各區公所，非過往公園處整體統籌的作業模式。

共融遊具設置 仍由公園處負責

黃一平表示，近年缺工嚴重，很多約聘僱人力難以補足，累積缺額已達上百人，而鄰里公園維護常採納里長意見，基於分工合作，經市府評估，決定大部分業務移交回區公所，部分如委外、公園更新模式、共融遊具設置等，仍由公園處負責。他強調，區公所或公園處對維管鄰里公園都有專業性，鄰里業務與區公所息息相關，里辦與區公所接觸密切，在處理的速度和溝通上更直接。

國民黨市議員秦慧珠則表示，區公所應較理解地方里長需求，「重點是人員、預算要拿回來」工作業務上的銜接很重要，組織、預算的調整以及整個區公所的團隊運作都要重新整編和培養默契。

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