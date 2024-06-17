《柯規蔣不隨》鄰里公園柯移出公所 蔣明年回歸

台北市鄰里公園大部分業務將由公園處移交區公所。（記者江采蓁攝）

2024/06/17 05:30

議員質疑未收集基層意見就拍板 決策草率 里長正反意見大不同

〔記者江采蓁、何玉華／台北報導〕台北市鄰里公園業務在前市長柯文哲任內從民政局區公所移撥至工務局公園處，市長蔣萬安上任後「柯規蔣不隨」，明年將再從公園處移交回區公所，歷經八年再度大幅變動，引發基層里長與議員不滿，政策定案前未徵詢地方意見，議員質疑市府未確實收集里長意見就貿然拍板，決策草率，造成基層困擾，對此政策變動，里長意見也大不相同。

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公園處負責鄰里公園的花卉試驗中心主任宋馥華指出，鄰里公園每年共編列約逾三億預算，人員編制約六十名，地方申請鄰里公園修繕分兩類，一種是較大規模的更新，須與一般市區公園工程排序，另一種小型修繕，則由公園處員工或由合約廠商處理，修繕種類多元，費用從數萬至數十萬元不等。

質疑公園處修繕程序、規則多

「鄰里公園就是要速度快、做得好」，松山區復勢里長徐麗雲表示，公園處針對鄰里公園的修繕程序與規則多，回歸區公所管理較有效率，如公園植栽部分，區公所人員來會勘就能直接決定，當年柯文哲將鄰里公園業務移交給公園處時，里內有鄰里公園的里長就有連署提案反對，但柯並未採納，如今忍了八年，等到蔣萬安上任後才再度提案。

信義區三梨里長翁信利也舉例，公園植栽修剪，公園處有派遣人員的程序時程，區公所就能馬上派人處理；文山區試院里長廖欽銅則提出，硬體設施交給公園處興建，區公所負責維護管理較方便，他舉例，自己去年底通報公園內出入口柵欄損壞，公園處到今年都還沒處理。

擔憂公所接手專業、經驗不足

但也有里長持不同看法，大安區臨江里長劉勇雄擔憂，即使將來會移交相關預算、人力，但公園處較專業，區公所人員不一定能上手，他舉例，臨江里內的臨江公園為老舊公園，公園處修繕服務周到，若是移交給區公所，他擔心專業和經驗都不足。

劉勇雄不滿表示，這個消息是由公園處得知，因臨江里內還有一些公園修繕作業在進行，市府完全沒有詢問過各里長的意見就定案，他不禁質疑「現在市府最大？」；三梨里長翁信利與試院里長廖欽銅也說，此事經由媒體報導才得知，事前未受徵詢意見也尚未收到公文。

對此，民進黨市議員簡舒培認為，不會有百分百完美的政策，市府應針對不完善的地方檢討，而非直接進行大幅度變動，「市府是否有想從根本解決里長問題，還是只聽一、兩個人的意見就要大改，決策太過草率」。新政策關係最大的是里長，市府應要落實民意收集，不是只聽少數聲音。

民眾黨市議員張志豪也提到，近期收到不少里長反映，完全沒有與基層溝通就打算實施，造成基層困擾。

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