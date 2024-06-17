疑隨垃圾擴散 亞洲錦蛙入侵台江

外來種亞洲錦蛙繁殖快、天敵少，族群數快速擴張。（莊勝凱提供）

2024/06/17 05:30

記者蔡文居／專題報導

近日多雨，不少民眾發現住家附近常有像牛叫般的「哞～哞～」鳴叫聲。台江國家公園管理處指出，這是外來種亞洲錦蛙、又名「花狹口蛙」，其繁殖力驚人，幾乎沒有天敵，族群數在台灣快速擴張，連鄰近海邊的台江國家公園也遭入侵，主要集中在南市城西里的防風林內，由於防風林緊鄰城西垃圾掩埋場，懷疑可能是隨垃圾車入侵台江國家公園。

研判民眾捕捉丟垃圾車 運往掩埋場

台江國家公園保育課長王建智表示，台江國家公園於二○一八年五月首度在園區內城西里防風林一帶發現亞洲錦蛙。由於當地周圍都是鹹水魚塭及鹿耳門溪，防風林內只有少數淡水，令人納悶牠們是怎麼入侵？且快速繁殖。

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經台江處委託專家學者研究，發現城西里社區一帶並沒有亞洲錦蛙，為何防風林內獨有？經推測，亞洲錦蛙可能是被民眾捕捉丟入垃圾車，隨垃圾車經由掩埋場進入園區迅速擴散。

台江處表示，亞洲錦蛙是台灣蛙類新住民之一，原本分布在東南亞、中國華南地區，最早於一九九八年在高雄林園、鳳山水庫一帶被記錄，現今族群已在台灣西半部擴散。

強勢外來種 雌蛙一次產逾5千顆卵

亞洲錦蛙對環境適應力強，前肢指端膨大，能攀爬於樹上，後肢善於掘土，可躲藏於土中，遇敵害時皮膚還能分泌黏液，因黏液中具有蟾蜍鹼成分，捕食者不喜歡捕食；繁殖力強，雌蛙一次能產下五千顆以上的卵粒，蝌蚪發育速度快，約三週即可變成小蛙離開水域，族群拓殖到新環境後易快速成長，是一個強勢的外來入侵種。

蛙類專家莊孟憲指出，亞洲錦蛙喜歡躲在泥土裡，易隨人工植栽移動而擴散，因繁殖力強又少天敵，目前已無法全面杜絕，僅能小面積進行人工移除。

王建智表示，台江國家公園處發現園區內有亞洲錦蛙後，隔年即辦理防治移除工作，經多年監測，目前亞洲錦蛙分布區域主要侷限於園區內城西里防風林。由於一開始對亞洲錦蛙習性了解較少，加上缺乏移除經驗，第一年只移除十四隻，在了解其習性後，自二○二○年到二○二三年四年來已移除四二一二隻，平均一年移除上千隻，但仍無法完全杜絕，僅能抑制其族群成長及擴散。

亞洲錦蛙喜歡躲在泥土裡，易隨人工植栽的移動而擴散。（莊勝凱提供）

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