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永靖國小女足隊 踢下全國賽銀牌

靖國小女足隊參加一一二學年國小世界盃足球賽，獲得全國第二名。（彰縣府提供）

靖國小女足隊參加一一二學年國小世界盃足球賽，獲得全國第二名。（彰縣府提供）

2024/06/16 05:30

成軍8年 風雨無阻苦練 帶永安宮香火袋參賽 拚出校史最佳成績

〔記者陳冠備／彰化報導〕「一一二學年國小世界盃足球賽」近日開打，吸引創新高的七八二隊參賽，彰化縣永靖國小女子足球隊在參賽前，特地到當地永安宮三山國王廟祈求香火袋，結果一路踢進總決賽，雖然最後以一分之差「銀」恨，但已創下校史最佳成績。永靖國小表示都是「人助天助」，小選手們不斷在場上付出汗水與努力，才能在比賽獲得肯定。

782隊參賽 一路闖進冠軍戰

永靖國小女足隊成立時間約八年，是彰化縣內比賽常勝軍，常代表彰化與其他縣市代表競賽，二○二○年首度參加教育部舉辦的國小世界盃足球賽，就獲得第五名成績，後來因疫情停賽多年，今年再參賽又進八強，並且一路闖進總決賽；在冠軍賽中面對花蓮縣富世國小，上半場就落後兩分，但永靖國小不放棄，下半場追回一分，可惜最後氣力放盡未能逆轉，最終拿下亞軍。

永靖國小女足隊教練羅永伸表示，彰化國小足球隊起步較晚，尤其女子足球隊更少，很多都是家長擔心女孩子曬黑，不過近年在足委會推廣，與家長認同下鼓勵孩子運動，足球風氣也漸漸興盛，為了這次全國賽，足球隊這半年，每日風雨無阻訓練，連星期日都到校集訓，甚至畢業學長姐撥空到校幫學妹們增加對抗強度，終於皇天不負苦心人，拿到全國第二名，創下校史最佳成績。

畢業學長姐返校 協助集訓

「特別準備秘密武器」，羅永伸說，永靖國小女足隊成立之初，曾代表彰化參加一場全國性的邀請賽，出賽前到地方信仰中心「永安宮」祈福，結果拿到冠軍，這次參賽前夕，隊員們都相當緊張，他突然想到此事，於是帶領全體隊員到永安宮拜拜，並將祈取的香火袋綁在比賽背包上，隊員們看到香火袋也彷彿有了寄託，結果一路過關斬將打進決賽，覺得是「人助天助」，只要願意努力，家鄉的神明也會看見。

女足隊攜永安宮香火袋參賽。（羅永伸提供）

女足隊攜永安宮香火袋參賽。（羅永伸提供）

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