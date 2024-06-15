竹崎金獅村遺址活化 造紙寮園區獲獎

竹崎鄉金獅社區「林家造紙寮」遺址經社區與水保署合力改造，獲得今年建築園冶獎公園綠地景觀類獎。（水保署南投分署提供）

2024/06/15 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉金獅社區早年全盛時期全村有近五十家紙廠，紙業沒落後，目前僅剩「林家造紙寮」遺址保存較完整，社區發展協會攜手農業部農村發展及水土保持署合力改造，將早年造紙寮遺址轉型為兼具景觀休憩、社區導覽及體驗活動的造紙寮教育園區，榮獲「二○二四建築園冶獎」公園綠地景觀類獎項殊榮。

紙廠轉型 具休憩、教育功能

金獅村長林炳煌表示，竹崎鄉早年盛產桂竹，成為造紙重鎮，隨著機械化發展、造紙業沒落，他家族的「林家造紙寮」超過七十年歷史，為村內保存較完整造紙寮。此次在水保署協助下，結合之前與阿里山國家風景區管理處合作成果，重現昔時熱鬧的造紙寮光景，並結合QR Code二維條碼，讓民眾自導式參觀體驗，後代子孫也更容易了解在地產業蛻變軌跡。

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結合景點 規劃多元化遊程

林炳煌表示，造紙寮教育園區開放民眾參觀，社區規劃串聯觀音瀑布風景區、廣福宮後方金獅古道，結合造紙、竹藝DIY體驗，打造多元化遊程。

水保署南投分署長傅桂霖說，造紙寮教育園區以新舊共融手法設計，傳承傳統文化精神，如修舊石輾輪、泡竹石槽，復舊可互動體驗的撈紙槽、堆紙平台等設施；以現代摺紙藝術、影像故事解說碑增添現代感，運用高透水性的陶磚及石板鋪設廣場及步道，其餘空間輔以植栽地被提高生態綠覆，讓文化知識更貼近孩童日常生活教育，期待協助金獅社區推動體驗活動與發展旅遊。

竹崎鄉金獅村長林炳煌致力保存「林家造紙寮」，傳承傳統造紙文化。（水保署南投分署提供）

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