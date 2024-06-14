申請入學放榜 宜中、 羅高上國立逾4成

花蓮高中林有寬（中）錄取成大醫學系，與經繁星管道錄取他校醫學系的駱勁臣（右二）、葉承昕（左二）合照。左一為校長楊鵬耀。（花蓮高中提供）

2024/06/14 05:30

〔記者江志雄、王峻祺、花孟璟／綜合報導〕大學個人申請入學放榜，宜蘭縣三所國立高中表現亮眼，宜蘭高中一百六十二人錄取，國立大學七十一人，比率約四十四％；羅東高中一百九十八人錄取，國立大學九十三人，比率約四十七％；蘭陽女中一百六十三人錄取，國立大學四十四人，比率約二十七％。

宜中數理資優班學生潘冠衡、鄭安相處融洽，在校猶如親兄弟，分別透過繁星與個人申請台北醫學大學醫學系，昨天得知雙雙入榜，將再當六年同學，讓他們直呼好開心。

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潘冠衡雙親都是醫師，他想要繼承父母衣缽，成為懸壺濟世的好醫師。鄭安患有先天性心臟疾病，自小受到許多醫師的幫忙與照顧，受自身經驗影響，立志穿上白袍，挽救病患的寶貴性命。

考上政大 林育彤想當檢察官

錄取政治大學法律系的蘭女學生林育彤是新住民第二代，她家境清寒，但努力向學，爭取校內工讀機會，也獲頒獎助學金，減輕家庭經濟負擔，立志成為檢察官的她，未來將利用閒暇之餘，拍攝法律短片分享法律知識，協助弱勢民眾了解自身權益不受侵害。

羅高一百九十八名錄取者中，國立大學九十三人，比率約四十七％，另有三人透過繁星推薦錄取醫學系。

花中林有寬錄取成大醫學系

另外，花蓮高中共有一八二人錄取，錄取率九十八．五％，其中花蓮地區學測榜首獲得五十九級分的林有寬錄取成大醫學系、六人錄取台灣大學。花中教務主任李運生說，今年度累積各升學管道共錄取二百七十人，已達本屆畢業生八成，國立大學加上醫藥學比例達四十三％。

錄取政大法律系的新住民第二代林育彤，與蘭陽女中校長陳銓合照。（蘭陽女中提供）

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