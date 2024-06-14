《台中》中一中陳惠、江鎧廷 申請入學「敲」佳績

中一中棒球隊投手陳惠（左）、游擊手江鎧廷「敲」進陽明交大及中國醫大醫學系。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/14 05:30

〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕台中一中非科班學生組成的棒球隊，今年拚出史上最佳成績，奪全國高中聯賽第三名，王牌投手陳惠、游擊手江鎧廷也「敲」出紅榜，大學申請入學各錄取陽明交大資管與財金系及中國醫藥大學醫學系，兩人學測均遭亂流未達最佳狀態，從打棒球經驗學到「不到最後關頭不放棄就能贏」的道理，助攻升學理想大學。

照顧罹病嬤 蔡宜均將讀北醫醫學系

此外，三年前為就近協助家人照顧罹病外婆、放棄升學台中女中的清水高中學生蔡宜均，因不捨外婆立志讀醫學系，錄取台北醫學大學及中山醫學大學醫學系雙榜，將就讀北醫醫學系，盼未來成為對病患一視同仁的良醫。

請繼續往下閱讀...

陳惠與江鎧廷從小學一起打棒球，升學一中後課業壓力不輕，靠時間分配兼顧運動興趣與課業，今年一中棒球隊躍居全國賽前三強，擔任投手的陳惠因出賽無敗場紀錄獲「投手獎」，擔任游擊手的江鎧廷學測前還在比賽。

不過，兩人在學測均未考出實力，重度近視的江鎧廷立志當眼科醫師，想起棒球賽中失誤難免，重要的是拚搏到底，全力準備二階甄試，錄取中國醫大醫學系，朝志向更進一步；陳惠則有過拚到最後一局成功逆轉勝、「不到最後一刻不要放棄」的經驗，也調整心情，錄取陽明交大資管與財金系，可以學習跨域的專業。

清水高中蔡宜均（左）假日到安養中心當志工陪伴長者。 （記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法