新南向人才需求大增 專家：外語系所可先增東南亞課程

台商響應新南向政策將生產基地轉往東南亞，人才需求大增。圖為暨南國際大學，該校東南亞學系從學士到博士、在職及推廣教育等，學制完整。（暨大提供）

2024/04/14 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕台商響應新南向政策將生產基地轉往東南亞，人才需求大增，業界評估台幹缺口至少兩萬人，大學東南亞系所具發展潛力，但專家提醒，開設專門系所耗費資源多，各校可先增設文化或語言課程入手；學生若要投入，除了語言外，專業能力還是最重要，須相輔相成。

新南向台幹缺口 至少兩萬人

世界台灣商會聯合總會資深顧問謝明輝指出，如越南台商對人才的需求，十年間增十倍，以目前在越台資或企業上萬家來看，人才需求逾兩萬人，主管級年薪上看三百萬元，故業界積極與學校對接，盼有系統培育未來中階以上主管的可用之將。

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謝明輝表示，台灣少子化，缺學生也缺工，政府應竭盡所能招攬國際生、僑生留台讀書就業，也應納入台商的需求；另建議學子更早職涯探索；政府要再用力推動技職教育；而大學招生時，可接觸當地業界，更能瞭解人才需求的趨勢。

若有第二專長 發展無限

暨大東南亞系所畢業，已在越南擔任華語文老師一年的劉映辰表示，在許多產業領域都有東南亞系畢業生，在暨大學習後，跨文化溝通能力已具有基本優勢，如再有第二專長及跨領域能力，發展更有無限可能。

文藻東南亞系畢業生方宥心，四月將赴泰國台企就職，她表示，當初注意到政府新南向政策，企業紛前往東南亞設廠，覺得有發展前景，大學期間不只到泰國當交換生，也到企業實習，畢業後任職的廠商不僅提供住宿及機票，每年在特休假之外，還提供卅天返台假，一般行政工作月薪即使是新鮮人也能破四萬元。

實踐大學前校長陳振貴認為，東南亞市場崛起，加上台灣移工、新住民及第二代人數激增，社會與企業需要能溝通的人才，除了英文能力外，懂當地的語言更加分，但重點應是工作所需的技術或財經管理專業。

陳振貴另提醒，少子化衝擊下，大學若要大舉開設東南亞相關系所，恐怕「叫好不叫座」，可嘗試在現有外文系所下，增加東南亞語言及文化內容，同樣可培育企業所需人才。

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