盧喊中央社宅一戶都未完工》議員：台中社宅 逾半是中央的地

中市議員陳淑華批中市社宅土地逾半來自中央。（記者蘇金鳳攝）

2024/04/13 05:30

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市府昨對議會進行社宅專案報告，市長盧秀燕表示，按照中央規劃，分配給台中市社宅興建數，已達標且超標，但中央連一戶都未完工，而台糖在台中市有一千多公頃土地，可以留地蓋國宅，不要「富人搶劫窮人」；民進黨議員陳淑華批，台中市三十處社宅，有一半以上是中央的地，竟然還批中央，根本謀取政治利益，要盧不要再分化。

住宅處：多為有償撥用或租用

民進黨議員何文海表示，都會區的高房價成為十大民怨之首，中市房價漲得嚇人，建議市府應大量增加社宅，尤其是中央要求十三期重劃區撥出適當的土地做社宅，他要求水湳經貿園區也應找地蓋社宅，中央與地方合作，才能落實居住正義；市議員施志昌則指盧秀燕有炒房三部曲，先降地價稅減低建商土地持有成本，其次，大量出售市有地掏空市府資產；第三，建商溢價買入抬高房價。

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對此，盧秀燕表示，中央有包山包海的土地，如台糖在中市有一千七百公頃土地，「地方窮的要命」，仍是使命必達蓋社宅，只要中央前瞻預算比照高雄市給中市一千億，台中市就不用賣地，要求中央調撥預算包括前瞻預算、釋出土地，市府可代蓋，很願意幫忙蓋，議員黃佳恬、劉士州、陳政顯、張瀞芬及陳廷秀等聲援市府，表示中央要求地方要保留開發地五％給中央蓋社宅，根本是政治操作，痛批是強盜中央。

議員：中央協助 市府還製造對立

對盧秀燕多次表示中央一戶社宅都沒有完工，民進黨市議員陳淑華指出，台中市三十處社宅，有一半以上來自中央協助，中央土地提供台中市，市府還以不實訊息罵中央社宅政策，只會製造分化對立。

對此，住宅處表示，三十處社宅總戶數一萬多戶，其中運用國有及國營事業土地興辦戶數合計四九八四戶，多為有償撥用或租用，中央國家住都中心說，目前有十七處社宅正在興建、決標及規劃中，其中一處位在龍井、原台糖宿舍「台糖公營學苑」改建已完工，正積極加速興辦中。

盧秀燕呼籲由中央釋出土地給地方政府蓋國宅。（記者蘇金鳳攝）

已完工的南屯精科好宅。（中市府提供）

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