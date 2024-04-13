北市府員工餐廳食材過期 罰208萬解約

市府員工餐廳「府宴」違反《食品安全衛生管理法》遭罰款，並終止契約。（記者楊心慧攝）

2024/04/13 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府公共事務管理中心（簡稱公管中心）每月針對市府員工餐廳進行稽查，未料於四月四日、五日無預警稽查市府員工餐廳「府宴」，發現有食材及調味品等過期廿件，以及環境不潔一件，已違反《食品安全衛生管理法》及契約，衛生局依《食品安全衛生管理法》規定開罰一○八萬元，照合約規定，開罰懲罰性違約金一○○萬元，並終止契約，要求返還場地，目前尚未獲報有民眾身體不適。

公管中心表示，市政大樓員工餐廳採公開招標方式，自二○二二年四月廿日起，由「府宴有限公司」經營提供餐飲服務，合約年限三年，雙方契約明定廠商應依食安法規定，管理食品衛生安全及品質，包括提出食材來源證明、食材分類儲存等，並配合衛生局定期抽驗，若未符合規定，廠商應負損害賠償等相關責任。

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公管中心指出，每月皆定期稽查，今年一至三月稽查，府宴公司皆合格，如今被衛生局查獲有食材逾期及環境不潔等情事，公管中心依約要求府宴公司返還場地、給付懲罰性違約金及終止契約，為避免類似事件發生，即日起將會同衛生局進行市政大樓食品安全及衛生管理稽查工作，每天無預警巡檢、加強抽查頻率，稽查範圍擴及市政大樓B2餐飲部、便利商店及臨攤的食品衛生安全。

至於公管中心與府宴有限公司終止契約後的員工用餐問題，公管中心表示，考量今年員工餐廳本就要進行排油煙機汰換工程，二○二五年也有市政大樓延壽計畫，因此暫停引進業者經營員工餐廳，公管中心將另外洽詢業者提供派遣餐車，販賣午餐便當，提供市府員工用餐選擇。

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